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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1091109210931094
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:15

  mustbe написав:Зацените: Кешбек по категориям

Запрацювало.
Можна ще добавити максимальний кишмиш по карті в банці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:17

  Квесторе_поверніться написав:Можна ще добавити максимальний кишмиш по карті в банці.

Все данные берутся из оригинальной статьи. А там этого нет
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:51

  mustbe написав:
  omb написав:mustbe Не удается получить доступ к сайтуПревышено время ожидания ответа от сайта mustbe.ml.

Странно.
А другие странички сайта работают ?
уже ок, удобно :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:45

  ihorsic написав:Как там поживает МЕГАБАНК? Уж больно %% по валюте у него сладкие???

солодкі, це 3% ?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:29

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:42

  mustbe написав:Зацените: Кешбек по категориям

Бомба!

Предлагаю:
1. НЕ учитывать чистые/грязные, подавляюще указывают грязными. А у изгоев :) сделать ремарку, шо чистыми. А так сэкономите на дробях. Читабельнее будет.
2. Шо делать с "тока инет-" оплатами почти по всем категориям, но т.е. НЕ по всем? Мож СИНИЙ цвет для них втулить и отметить таки категории (КБО, Сибас)? У КБО есть и НЕинет оплаты с КБ!
3. Ну и типаодинаковые категории по наименованию, часто достаточно сильно отличаются по сути. Хотелось бы видеть полный список МСС, например, при тапе по ячейке :P
А есть еще неполные категории: чисто АЗС, Фастфуд. У Коко, кажись, в Путешествии есть ж/д...
Все для дома и Быттехника и Маркетплэйс у многих пересекается.
4. Чет Коммуналку не увидел, причем у некоторых мабилы и оплата инет исключены из коммуналки.
5. Прошу влепить Виику, она жива, перевыпускается и конкуретноспособна.
6. можно сделать БОЛЬШЕ категорий. Например, отдельно Авто и отдельно АЗС (Аптеки, Бьюти и Больницы, Отели и Путеш-я), и если у кого-то есть совместная категория, то проставлять одновременно ОБА значения
7. У Альфы с КБ и все Пакетные (т.е. за свои). А есть еще и ко-бренды.
фуух :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:56

  clientage написав:1. НЕ учитывать чистые/грязные, подавляюще указывают грязными. А у изгоев :) сделать ремарку, шо чистыми. А так сэкономите на дробях. Читабельнее будет.
2. Шо делать с "тока инет-" оплатами почти по всем категориям, но т.е. НЕ по всем? Мож СИНИЙ цвет для них втулить и отметить таки категории (КБО, Сибас)? У КБО есть и НЕинет оплаты с КБ!
3. Ну и типаодинаковые категории по наименованию, часто достаточно сильно отличаются по сути. Хотелось бы видеть полный список МСС, например, при тапе по ячейке :P
А есть еще неполные категории: чисто АЗС, Фастфуд. У Коко, кажись, в Путешествии есть ж/д...
Все для дома и Быттехника и Маркетплэйс у многих пересекается.
4. Чет Коммуналку не увидел, причем у некоторых мабилы и оплата инет исключены из коммуналки.
5. Прошу влепить Виику, она жива, перевыпускается и конкуретноспособна.
6. можно сделать БОЛЬШЕ категорий. Например, отдельно Авто и отдельно АЗС (Аптеки, Бьюти и Больницы, Отели и Путеш-я), и если у кого-то есть совместная категория, то проставлять одновременно ОБА значения
7. У Альфы с КБ и все Пакетные (т.е. за свои). А есть еще и ко-бренды.
фуух :P

1. То есть - удобнее грязные цифры ?
КБО - 5
Сибас - 5 (чист)
Так ?

2-7. Это всё - к автору статьи.
Я просто визуализировал его данные.
А тулить руками новые карты и категории - это можно сделать один раз.
Но каждый месяц руками обновлять инфу - мне напряжно.
А так - ждём ежемесячные обновы от журналистов, им за это деньги платят )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:01

Re: Байки про банки і не тільки....

  mustbe написав:1. То есть - удобнее грязные цифры ?
КБО - 5
Сибас - 5 (чист)
Так ?

2-7. Это всё - к автору статьи.

ну то такэ, я то себе все в экселе тулю, с перекресными ссылями. Вот токо увидел повернутую талбицу и мне таки понравилось :)
Востаннє редагувалось clientage в Чет 05 лис, 2020 14:06, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:02

Re: Байки про банки і не тільки....

Відповідно до вимог пункту 4 Порядку № 1231 Міністерство фінансів України опублікувало перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ:

- АТ "Ощадбанк";

- АТ КБ "ПРИВАТБАНК";

- АТ АБ "Укргазбанк";

- АТ "Укрексімбанк";

- АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК";

- АТ "КБ "АКОРДБАНК";

- АТ "АКЦЕНТ-БАНК";

- АТ "АЛЬФА-БАНК";

- АТ "Банк Альянс";

- АТ "БАНК ВОСТОК";

- АТ КБ "Глобус Банк";

- АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ";

- АТ "Ідея Банк";

- АТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК";

- АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ";

- АТ "Комерційний Індустріальний Банк";

- АТ "АКБ "КОНКОРД";

- АТ "Банк Кредит Дніпро";

- АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК";

- АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";

- АТ "КРЕДОБАНК";

- АТ "КРИСТАЛБАНК";

- АТ АКБ "Львів";

- АТ "МЕТАБАНК";

- АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК";

- АТ "МОТОР-БАНК";

- АТ "МТБ БАНК";

- АТ "ОТП Банк";

- АТ АБ "ПІВДЕННИЙ";

- АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ";

- АТ "ПОЛІКОМБАНК";

- АТ "Полтава-банк";

- АТ "ПРАВЕКС БАНК";

- АТ "ПроКредит Банк";

- АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК";

- АТ "АКБ "РАДАБАНК";

- АТ "Райффайзен Банк Аваль";

- АТ "ТАСКОМБАНК";

- АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ";

- АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК";

- АТ "УкрСиббанк";

- АТ "Універсал Банк";

- АТ "БАНК ФОРВАРД";

- АТ "Юнекс Банк".

Порівняно з попереднім списком відсутнє АТ "МЕГАБАНК", але додалося АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ".
https://buh.ligazakon.net/ua/news/19940 ... m-ta-pensy
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  Investor_K написав:але додалося АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Бентежить мене ця банка...ну хіба супер плюшки заманили на пенсійну карту тут.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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