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Самым прибыльным украинским банком по итогам января-сентября 2020 года стал государственный ПриватБанк, получивший 21,28 млрд грн чистой прибыли. Самым убыточным банком стал государственный Укрэксимбанк — минус 2,25 млрд грн.
Пятерка самых прибыльных банков по итогам девяти месяцев не изменилась по сравнению с результатами января-августа.
На второй позиции — Ощадбанк (4,74 млрд грн чистой прибыли), на третьей — Райффайзен банк Аваль (3,12 млрд грн), на четвертой — ПУМБ (2,06 млрд грн) и на пятой — ОТП Банк (1,51 млрд грн).
На втором месте по убыткам остался Проминвестбанк (652,06 млн грн чистого убытка), на третье с пятого переместился Правэкс Банк (125,54 млн грн), на четвертое с шестого — БТА Банк (74,84 млн грн), а на пятое с седьмого — Юнекс Банк (22,97 млн грн).
В то же время банк Кредит Днепр, который по итогам восьми месяцев 2020 года находился на четвертой позиции по убытку, задекларировал 18,15 млн грн чистой прибыли.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Самым прибыльным украинским банком по итогам января-сентября 2020 года стал государственный ПриватБанк, получивший 21,28 млрд грн чистой прибыли.
За рахунок комісійних, які щедро добавились, та ОВДП.
Рост прибыли обеспечен главным образом ростом комиссионных доходов Другая часть прибыли — результат влияния макроэкономических и других факторов. Так, изменения в мировой экономике и экономике Украины обусловили улучшение финрезультата от облигаций внутреннего государственного займа, полученных в качестве взноса в уставный капитал банка при его национализации. На этом банк заработал за девять месяцев 18,4 млрд грн. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -2-374554/