Додано: Чет 05 лис, 2020 20:29

Самым прибыльным украинским банком по итогам января-сентября 2020 года стал государственный ПриватБанк, получивший 21,28 млрд грн чистой прибыли. Самым убыточным банком стал государственный Укрэксимбанк — минус 2,25 млрд грн.



Пятерка самых прибыльных банков по итогам девяти месяцев не изменилась по сравнению с результатами января-августа.



На второй позиции — Ощадбанк (4,74 млрд грн чистой прибыли), на третьей — Райффайзен банк Аваль (3,12 млрд грн), на четвертой — ПУМБ (2,06 млрд грн) и на пятой — ОТП Банк (1,51 млрд грн).



На втором месте по убыткам остался Проминвестбанк (652,06 млн грн чистого убытка), на третье с пятого переместился Правэкс Банк (125,54 млн грн), на четвертое с шестого — БТА Банк (74,84 млн грн), а на пятое с седьмого — Юнекс Банк (22,97 млн грн).





В то же время банк Кредит Днепр, который по итогам восьми месяцев 2020 года находился на четвертой позиции по убытку, задекларировал 18,15 млн грн чистой прибыли.

верю в евро... по 1,4

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