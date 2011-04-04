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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1092109310941095
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Самым прибыльным украинским банком по итогам января-сентября 2020 года стал государственный ПриватБанк, получивший 21,28 млрд грн чистой прибыли. Самым убыточным банком стал государственный Укрэксимбанк — минус 2,25 млрд грн.

Пятерка самых прибыльных банков по итогам девяти месяцев не изменилась по сравнению с результатами января-августа.

На второй позиции — Ощадбанк (4,74 млрд грн чистой прибыли), на третьей — Райффайзен банк Аваль (3,12 млрд грн), на четвертой — ПУМБ (2,06 млрд грн) и на пятой — ОТП Банк (1,51 млрд грн).

На втором месте по убыткам остался Проминвестбанк (652,06 млн грн чистого убытка), на третье с пятого переместился Правэкс Банк (125,54 млн грн), на четвертое с шестого — БТА Банк (74,84 млн грн), а на пятое с седьмого — Юнекс Банк (22,97 млн грн).


В то же время банк Кредит Днепр, который по итогам восьми месяцев 2020 года находился на четвертой позиции по убытку, задекларировал 18,15 млн грн чистой прибыли.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  vitaliian написав:Самым прибыльным украинским банком по итогам января-сентября 2020 года стал государственный ПриватБанк, получивший 21,28 млрд грн чистой прибыли.


За рахунок комісійних, які щедро добавились, та ОВДП.
Рост прибыли обеспечен главным образом ростом комиссионных доходов
Другая часть прибыли — результат влияния макроэкономических и других факторов. Так, изменения в мировой экономике и экономике Украины обусловили улучшение финрезультата от облигаций внутреннего государственного займа, полученных в качестве взноса в уставный капитал банка при его национализации. На этом банк заработал за девять месяцев 18,4 млрд грн. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -2-374554/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:32

  mustbe написав:Зацените: Кешбек по категориям

животных забыли... :(
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  ol_zy написав:животных забыли...
животным карты пока не выдают
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:32

  vitaliian написав:
  ol_zy написав:животных забыли...
животным карты пока не выдают

Сумнівне твердження.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:15

  ihorsic написав:Как там поживает МЕГАБАНК? Уж больно %% по валюте у него сладкие???

Нормально поживает. В Киеве валюту выдает без предзаказа.
С учетом программы лояльности ставка по доллару 3,05%
Пополнение без ограничений.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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