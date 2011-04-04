RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1093109410951096
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:09

  ol_zy написав:
  proftpd66 написав:
  mustbe написав:Зацените: Кешбек по категориям


Мне Алла аннулировала все бонусы после их получения. Не хочет глотать. :)
viewtopic.php?p=5089474#p5089474

+
Развлечения 20% были у Аллки

Вам де уже написали:
proftpd66
Мало того, що хутін, то ще й Коваль :evil:

так и не поняли почему аннулировала? продолжайте и дальше скрины выкладывать...


Зачем мне игру в рулетка? Тем более в рулетку в долгую?
Пускай анулируют сразу и идут нах. :)

в ветке писали ранее что аннулировали другим, и еще один пользователь отписался что алка аннулировала в тот же день что и мне. Кеш-Бека дефакто нету. 3000грн это перебор явно. Но зачем вводить если он не возможен?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3550
З нами з: 22.12.16
Подякував: 267 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:18

  ol_zy написав:так и не поняли почему аннулировала? продолжайте и дальше скрины выкладывать...


причины нету. Купил книги читать :)


Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3550
З нами з: 22.12.16
Подякував: 267 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1093109410951096
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 217317
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 85025
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 22414
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26199)
07.11.2020 01:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.