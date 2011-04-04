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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 07 лис, 2020 00:09
ol_zy написав:
Вам де уже написали:
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Мало того, що хутін, то ще й Коваль
так и не поняли почему аннулировала? продолжайте и дальше скрины выкладывать...
Зачем мне игру в рулетка? Тем более в рулетку в долгую?
Пускай анулируют сразу и идут нах.
в ветке писали ранее что аннулировали другим, и еще один пользователь отписался что алка аннулировала в тот же день что и мне. Кеш-Бека дефакто нету. 3000грн это перебор явно. Но зачем вводить если он не возможен?
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Додано: Суб 07 лис, 2020 00:18
ol_zy написав:
так и не поняли почему аннулировала? продолжайте и дальше скрины выкладывать...
причины нету. Купил книги читать
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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Додано: Суб 07 лис, 2020 14:30
Ну клинический же случай...
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Додано: Суб 07 лис, 2020 15:51
Stringer написав:
Ну клинический же случай...
Аллка все бонусы аннулировала. Не хочет глотать
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Додано: Суб 07 лис, 2020 18:12
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