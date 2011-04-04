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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 07 лис, 2020 14:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Ну клинический же случай...
Додано: Суб 07 лис, 2020 18:12
Які ще 6 умов...так і не зрозуміло?
Вивчаєм міністра
Тут є часткова відповідь.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Суб 07 лис, 2020 21:11
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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