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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1091109210931094
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:09

  ol_zy написав:
  proftpd66 написав:
  mustbe написав:Зацените: Кешбек по категориям


Мне Алла аннулировала все бонусы после их получения. Не хочет глотать. :)
viewtopic.php?p=5089474#p5089474

+
Развлечения 20% были у Аллки

Вам де уже написали:
proftpd66
Мало того, що хутін, то ще й Коваль :evil:

так и не поняли почему аннулировала? продолжайте и дальше скрины выкладывать...


Зачем мне игру в рулетка? Тем более в рулетку в долгую?
Пускай анулируют сразу и идут нах. :)

в ветке писали ранее что аннулировали другим, и еще один пользователь отписался что алка аннулировала в тот же день что и мне. Кеш-Бека дефакто нету. 3000грн это перебор явно. Но зачем вводить если он не возможен?
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 14:30

Re: Байки про банки і не тільки....

Ну клинический же случай...
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 18:12

Які ще 6 умов...так і не зрозуміло?
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/ukraina-vypolnila-4-iz-10-usloviy-mvf-marchenko
Вивчаєм міністра
https://minfin.com.ua/ua/credits/articl ... sa-grivny/
Тут є часткова відповідь.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 21:11

Сообственно вот

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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 23:24

  proftpd66 написав:Сообственно вот

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а злоупотреблять не надо было...
3.15. Банк має право без попередження Учасника призупинити Нарахування Бонусів та заблокувати можливість Списання Бонусів на період розгляду ситуації на предмет наявності в діях Учасника елементів Зловживання в Програмі та / або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання заохоченнями, наданими Учасникам в рамках Програми. Блокування можливості Списання Бонусів здійснюється шляхом обнулення поточного балансу Бонусів на бонусному рахунку Учасника на період розгляду Банком вказаних ситуацій. За наслідками такого розгляду та у разі прийняття Банком рішення про відсутність в діях Учасника елементів Зловживання в Програмі та / або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання заохоченнями, наданими Учасникам в рамках Програми, вказане у цьому пункті Правил обнулення поточного балансу Бонусів на бонусному рахунку Учасника скасовується, у зв’язку із чим баланс Бонусів на бонусному рахунку Учасника відновлюється в повному обсязі до стану, що передував обнуленню Банком поточного балансу Бонусів на бонусному рахунку Учасника. У разі прийняття Банком рішення про наявність в діях Учасника елементів Зловживання в Програмі та / або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання заохоченнями, наданими Учасникам в рамках Програми, до такого Учасника можуть застосовуватись відповідні наслідки, передбачені Розділом 8 цих Правил.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:31

ol_zy

что означает злоупотреблять? нафига мне бабиты в 50грн, если по условиям я могу 5000 в месяц? При том на сайте киш-миша НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ написано что, типо "Получай по 5000 каждый месяц" . Что это хутiнпуйня?

https://cashuclub.com.ua/

дефакто нету Кб в 5к(3к). В любом момент могут отключить.

Короче, фигня это всё. Адекватные поймут.

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 01:18

  proftpd66 написав:ol_zy

что означает злоупотреблять?

это ж вам банка сообщила, вот у нее и уточняйте за что, могут и не сказать, мол банк изучил 1000 факторов и решил, что злоупотребление было... читайте п.3.15
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:03

Шева в Вашингтоні
http://finbalance.com.ua/news/shevchenko-u-vashinhtoni-zustrivsya-z-hlavoyu-misi-mvf-v-ukrani
А чому їздив без мінфіна який не скоротив дефіцит в 6% бюджета на 2021 рік?
І зама авторитетного міг взяти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 13:53

  Квесторе_поверніться написав:Шева в Вашингтоні
http://finbalance.com.ua/news/shevchenko-u-vashinhtoni-zustrivsya-z-hlavoyu-misi-mvf-v-ukrani
А чому їздив без мінфіна який не скоротив дефіцит в 6% бюджета на 2021 рік?
І зама авторитетного міг взяти.

Познакомиться поехал или начальство вызвало на ковер?
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 14:17

Квесторе_поверніться так минфин ковидует
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