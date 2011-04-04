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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:26
alex2013a90 написав:
Познакомиться поехал или начальство вызвало на ковер?
Мабуть і одне і друге...ми тут не розумієм шо там грандбанкір в НБУ ворочає...а МВФ тим більше.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:37
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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-
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- Повідомлень: 35099
- З нами з: 22.11.13
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:12
Чё сразу "обокрал"? Омич обокрал пиццерию на 50 тыс р., оформляя бесплатные заказы под видом директора
В Омске 25-летний местный житель обокрал сеть пиццерий, оформляя бесплатные заказы под видом директора. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о тайном хищении чужого имущества (часть 2 статьи 158 УК РФ), сообщает управление МВД РФ по региону.
На допросе парень признался, что его девушка работает в пиццерии кассиром, и он часто заходит к ней на работу. Однажды он увидел, как стоящий перед ним директор заведения назвал свой промокод на стопроцентную скидку. Молодой человек запомнил промокод и использовал его в течение трех месяцев для заказа еды на вынос.
В октябре он в очередной раз собирался сделать бесплатный заказ, но ему перезвонили с горячей линии пиццерии и сказали, что промокод больше не действителен. Это произошло после того, как в компании заметили, что скидку использует третье лицо. Представитель сети подал заявление в правоохранительные органы. Теперь молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.
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