Додано: Сер 11 лис, 2020 14:01

_hunter написав: А как еще это назвать?.. А как еще это назвать?..

По акции, при оплате апликухой, клиенту было предложено получить ОДНУ булочку безвозмездно, что он и сделал.Однако следующий раз, решив купить понравившуюся ему булочку, клиент с удивлением получил ее ОПЯТЬ безвозмездно.Когда и третий раз, уже через месяц после окончания акции, клиент опять получил булочку безвозмездно, то он обратился к администратору заведения и честно рассказал о свалившейся на него радости. Администратор, чуток подумав, сказала, что раз автомат и апликуха считают, шо нуна выдать булочку безвозмездно, то так и нуна -- кушай на здоровье.Клиент выбрал другой автомат, в другом месте этой конторы с вкусными булочками. Но и там выдали булочку безвозмездно...Уже год клиент раз в неделю, берет булочку в автомате безвозмездно. Он написал запрос в чат конторы, которая обслуживает автомат, но там тоже ответили, шо компьютер все лучше всех знает.Кого и када посодют и за шоо?