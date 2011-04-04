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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:26
alex2013a90 написав:
Познакомиться поехал или начальство вызвало на ковер?
Мабуть і одне і друге...ми тут не розумієм шо там грандбанкір в НБУ ворочає...а МВФ тим більше.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 16:37
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
-
-
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Додано: Сер 11 лис, 2020 11:12
Чё сразу "обокрал"? Омич обокрал пиццерию на 50 тыс р., оформляя бесплатные заказы под видом директора
В Омске 25-летний местный житель обокрал сеть пиццерий, оформляя бесплатные заказы под видом директора. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о тайном хищении чужого имущества (часть 2 статьи 158 УК РФ), сообщает управление МВД РФ по региону.
На допросе парень признался, что его девушка работает в пиццерии кассиром, и он часто заходит к ней на работу. Однажды он увидел, как стоящий перед ним директор заведения назвал свой промокод на стопроцентную скидку. Молодой человек запомнил промокод и использовал его в течение трех месяцев для заказа еды на вынос.
В октябре он в очередной раз собирался сделать бесплатный заказ, но ему перезвонили с горячей линии пиццерии и сказали, что промокод больше не действителен. Это произошло после того, как в компании заметили, что скидку использует третье лицо. Представитель сети подал заявление в правоохранительные органы. Теперь молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 13:38
Вкладчик1234 написав:
Чё сразу "обокрал"? Омич обокрал пиццерию на 50 тыс р., оформляя бесплатные заказы под видом директора
... Молодой человек запомнил промокод и использовал его в течение трех месяцев для заказа еды на вынос. ...
А как еще это назвать?.. -- молодой человек запомнил код от сейфа банка и используя его выносил деньги из хранилища...
Кра́жа — тайное хищение чужого имущества
Хищение — это совершённое с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Важно отметить три составляющих имущества, на которое совершено посягательство. Это материальный аспект, означающий, что посягательство происходит на вещь материального мира, экономический - эта вещь имеет свою цену и юридический, который касается собственности, установленной в отношении конкретного имущества.
Все сходится, вроде: собственник -- есть, пропавшее имущество --есть, ущерб собствннику -- есть.
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_hunter
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Додано: Сер 11 лис, 2020 13:48
_hunter написав:
,
А как еще это назвать?.. -- молодой человек запомнил код от сейфа банка и используя его выносил деньги из хранилища...
Кра́жа — тайное хищение чужого имущества
,
работники заведения сами добровольно отдавали ему имущество,
поэтому это не кража а мошенничество
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Додано: Сер 11 лис, 2020 14:01
_hunter написав:
А как еще это назвать?..
По акции, при оплате апликухой, клиенту было предложено получить ОДНУ булочку безвозмездно, что он и сделал.
Однако следующий раз, решив купить понравившуюся ему булочку, клиент с удивлением получил ее ОПЯТЬ безвозмездно.
Когда и третий раз, уже через месяц после окончания акции, клиент опять получил булочку безвозмездно, то он обратился к администратору заведения и честно рассказал о свалившейся на него радости. Администратор, чуток подумав, сказала, что раз автомат и апликуха считают, шо нуна выдать булочку безвозмездно, то так и нуна -- кушай на здоровье.
Клиент выбрал другой автомат, в другом месте этой конторы с вкусными булочками. Но и там выдали булочку безвозмездно...
Уже год клиент раз в неделю, берет булочку в автомате безвозмездно. Он написал запрос в чат конторы, которая обслуживает автомат, но там тоже ответили, шо компьютер все лучше всех знает.
Кого и када посодют и за шоо?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 11 лис, 2020 14:17
J написав: _hunter написав:
,
А как еще это назвать?.. -- молодой человек запомнил код от сейфа банка и используя его выносил деньги из хранилища...
Кра́жа — тайное хищение чужого имущества
,
работники заведения сами добровольно отдавали ему имущество,
поэтому это не кража а мошенничество
Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...
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Додано: Сер 11 лис, 2020 14:23
clientage написав: _hunter написав:
А как еще это назвать?..
По акции, при оплате апликухой, клиенту было предложено получить ОДНУ булочку безвозмездно, что он и сделал.
Однако следующий раз, решив купить понравившуюся ему булочку, клиент с удивлением получил ее ОПЯТЬ безвозмездно.
Когда и третий раз, уже через месяц после окончания акции, клиент опять получил булочку безвозмездно, то он обратился к администратору заведения и честно рассказал о свалившейся на него радости. Администратор, чуток подумав, сказала, что раз автомат и апликуха считают, шо нуна выдать булочку безвозмездно, то так и нуна -- кушай на здоровье.
Клиент выбрал другой автомат, в другом месте этой конторы с вкусными булочками. Но и там выдали булочку безвозмездно...
Уже год клиент раз в неделю, берет булочку в автомате безвозмездно. Он написал запрос в чат конторы, которая обслуживает автомат, но там тоже ответили, шо компьютер все лучше всех знает.
Кого и када посодют и за шоо?
А тут все гораздо интереснее -- зависит от условий акции: если в условиях есть что-то вида "одну булочку одному клиенту за все время действия акции" да еще и "удивленный клиент" поставил галку "с условиями акции ознакомлен и соглашаюсь" -- посодют "удивленного клиента". Когда? -- вполне возможно через несколько лет -- когда аудиторы заметят подозрительно высокий расход булочек в конкретной кофейне...
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Додано: Сер 11 лис, 2020 14:49
_hunter написав:
Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...
Про те, що він косив під директора лише у заголовку написано. У тексті ж пишуть, що він при замовленні використовував промокод, який випадково почув. Між використанням промокоду і видаванням себе за іншу особу є принципова різниця. Піцерія дає можливість використовувати промокоди, клієнт використовує промокод, піцерія заявляє про крадіжку о_О. Де взагалі прописано, які промокоди може використовувати клієнт і де він їх має брати? З тим же успіхом цей промокод можна було знайти в Інтернеті і взагалі не знати, кому він належав.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 15:05
klug написав:
Про те, що він косив під директора лише у заголовку написано. У тексті ж пишуть, що він при замовленні використовував промокод, який випадково почув.
_hunter написав:
Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...
Між використанням промокоду і видаванням себе за іншу особу є принципова різниця. Піцерія дає можливість використовувати промокоди, клієнт використовує промокод
, піцерія заявляє про крадіжку о_О. Де взагалі прописано, які промокоди може використовувати клієнт і де він їх має брати? З тим же успіхом цей промокод можна було знайти в Інтернеті і взагалі не знати, кому він належав.
Я потому и взял слово в кавычки.
А получил-то он этот код как? -- ах подслушал... Т.е. наказания за весь "промышленный шпионаж" нужно сворачивать теперь? -- там же тоже все так же -- подсмотрел, подслушал, скопировал -- ничего криминального...
А и не нужно знать "кому він належав" -- достаточно знать, что он "тебе не принадлежит".
Сейчас будет небольшой тест на жителя exUSSR:
Вы идете по улице -- и вдруг видите кошелек. Даже не кошелек (чтобы исключить вопросы "а как я владельца найду?") -- просто пачку денег.
Вопрос: можно ли их забрать себе?
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