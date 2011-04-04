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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1093109410951096
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:05

  _hunter написав:
  J написав:работники заведения сами добровольно отдавали ему имущество,
поэтому это не кража а мошенничество

Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...

Полная ернуда! Кража - это тайное похищение имущества. Грабеж это похищение имущества с применением насилия, или с угрозой его применения. Здесь нет никакого похищения. Чистое мошенничество... и к тому же - трудно доказуемое
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:26

  Stringer написав:
  _hunter написав:
  J написав:работники заведения сами добровольно отдавали ему имущество,
поэтому это не кража а мошенничество

Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...

Полная ернуда! Кража - это тайное похищение имущества. Грабеж это похищение имущества с применением насилия, или с угрозой его применения. Здесь нет никакого похищения. Чистое мошенничество... и к тому же - трудно доказуемое

Я там выше определения приводил -- ничего "тайного" -- обычное хищение.
На вопрос из теста, кстати, у вас какой ответ? :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:33

  _hunter написав:
  Stringer написав:
  _hunter написав:Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...

Полная ернуда! Кража - это тайное похищение имущества. Грабеж это похищение имущества с применением насилия, или с угрозой его применения. Здесь нет никакого похищения. Чистое мошенничество... и к тому же - трудно доказуемое

Я там выше определения приводил -- ничего "тайного" -- обычное хищение.
На вопрос из теста, кстати, у вас какой ответ? :wink:

преступников судят не по википедии, а по уголовному кодексу. кража - это тайное похищение. не спорьте.
А ваш тест еще до сих пор исполняют разводилы возле вокзалов :mrgreen:
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  #<1 ... 1093109410951096
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