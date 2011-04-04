|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 лис, 2020 16:05
_hunter написав: J написав:
работники заведения сами добровольно отдавали ему имущество,
поэтому это не кража а мошенничество
Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...
Полная ернуда! Кража - это тайное похищение имущества. Грабеж это похищение имущества с применением насилия, или с угрозой его применения. Здесь нет никакого похищения. Чистое мошенничество... и к тому же - трудно доказуемое
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11419
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 лис, 2020 16:26
Stringer написав: _hunter написав: J написав:
работники заведения сами добровольно отдавали ему имущество,
поэтому это не кража а мошенничество
Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...
Полная ернуда! Кража - это тайное
похищение имущества. Грабеж это похищение имущества с применением насилия, или с угрозой его применения. Здесь нет никакого похищения. Чистое мошенничество... и к тому же - трудно доказуемое
Я там выше определения приводил -- ничего "тайного" -- обычное хищение.
На вопрос из теста, кстати, у вас какой ответ?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2986
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 лис, 2020 16:33
_hunter написав: Stringer написав: _hunter написав:
Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...
Полная ернуда! Кража - это тайное
похищение имущества. Грабеж это похищение имущества с применением насилия, или с угрозой его применения. Здесь нет никакого похищения. Чистое мошенничество... и к тому же - трудно доказуемое
Я там выше определения приводил -- ничего "тайного" -- обычное хищение.
На вопрос из теста, кстати, у вас какой ответ?
преступников судят не по википедии, а по уголовному кодексу. кража - это тайное похищение. не спорьте.
А ваш тест еще до сих пор исполняют разводилы возле вокзалов
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11419
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|244
|217333
|
|
|50
|85042
|
|
|18
|22424
|
|