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J написав:работники заведения сами добровольно отдавали ему имущество, поэтому это не кража а мошенничество
Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...
Полная ернуда! Кража - это тайное похищение имущества. Грабеж это похищение имущества с применением насилия, или с угрозой его применения. Здесь нет никакого похищения. Чистое мошенничество... и к тому же - трудно доказуемое
J написав:работники заведения сами добровольно отдавали ему имущество, поэтому это не кража а мошенничество
Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...
Полная ернуда! Кража - это тайное похищение имущества. Грабеж это похищение имущества с применением насилия, или с угрозой его применения. Здесь нет никакого похищения. Чистое мошенничество... и к тому же - трудно доказуемое
Я там выше определения приводил -- ничего "тайного" -- обычное хищение. На вопрос из теста, кстати, у вас какой ответ?
_hunter написав:Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...
Полная ернуда! Кража - это тайное похищение имущества. Грабеж это похищение имущества с применением насилия, или с угрозой его применения. Здесь нет никакого похищения. Чистое мошенничество... и к тому же - трудно доказуемое
Я там выше определения приводил -- ничего "тайного" -- обычное хищение. На вопрос из теста, кстати, у вас какой ответ?
преступников судят не по википедии, а по уголовному кодексу. кража - это тайное похищение. не спорьте. А ваш тест еще до сих пор исполняют разводилы возле вокзалов
Stringer написав:Полная ернуда! Кража - это тайное похищение имущества. Грабеж это похищение имущества с применением насилия, или с угрозой его применения. Здесь нет никакого похищения. Чистое мошенничество... и к тому же - трудно доказуемое
Я там выше определения приводил -- ничего "тайного" -- обычное хищение. На вопрос из теста, кстати, у вас какой ответ?
преступников судят не по википедии, а по уголовному кодексу. кража - это тайное похищение. не спорьте. А ваш тест еще до сих пор исполняют разводилы возле вокзалов
Злоумышленник во время совершения кражи считает, что действует тайно и незаметно для других лиц. Определяющим в этом случае является именно умысел злоумышленника, то есть его отношении к своим действиям и его понимание обстоятельств правонарушения. Если злоумышленник считает, что действует тайно, а на самом деле – его действия заметило другое лицо, правонарушитель все равно совершает именно кражу, то есть тайное похищение имущества. Данное правило действует и наоборот: если злоумышленник считает, что действует открыто и его действия не являются скрытыми от других лиц, а на самом деле никто не заметил его противоправных действий, нарушитель будет нести ответственность за открытое хищение чужого имущества (грабеж), поскольку именно такой умысел он реализовывал.
-- возможно и за грабеж "пойдет":
Статья 186. Грабеж
1. Открытое похищение чужого имущества (грабеж) -
наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до четырех лет.