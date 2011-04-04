RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1093109410951096
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:05

  _hunter написав:
  J написав:работники заведения сами добровольно отдавали ему имущество,
поэтому это не кража а мошенничество

Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...

Полная ернуда! Кража - это тайное похищение имущества. Грабеж это похищение имущества с применением насилия, или с угрозой его применения. Здесь нет никакого похищения. Чистое мошенничество... и к тому же - трудно доказуемое
Stringer
 
Повідомлень: 11419
З нами з: 23.01.13
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:26

  Stringer написав:
  _hunter написав:
  J написав:работники заведения сами добровольно отдавали ему имущество,
поэтому это не кража а мошенничество

Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...

Полная ернуда! Кража - это тайное похищение имущества. Грабеж это похищение имущества с применением насилия, или с угрозой его применения. Здесь нет никакого похищения. Чистое мошенничество... и к тому же - трудно доказуемое

Я там выше определения приводил -- ничего "тайного" -- обычное хищение.
На вопрос из теста, кстати, у вас какой ответ? :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 2987
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:33

  _hunter написав:
  Stringer написав:
  _hunter написав:Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...

Полная ернуда! Кража - это тайное похищение имущества. Грабеж это похищение имущества с применением насилия, или с угрозой его применения. Здесь нет никакого похищения. Чистое мошенничество... и к тому же - трудно доказуемое

Я там выше определения приводил -- ничего "тайного" -- обычное хищение.
На вопрос из теста, кстати, у вас какой ответ? :wink:

преступников судят не по википедии, а по уголовному кодексу. кража - это тайное похищение. не спорьте.
А ваш тест еще до сих пор исполняют разводилы возле вокзалов :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 11419
З нами з: 23.01.13
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:23

  Stringer написав:
  _hunter написав:
  Stringer написав:Полная ернуда! Кража - это тайное похищение имущества. Грабеж это похищение имущества с применением насилия, или с угрозой его применения. Здесь нет никакого похищения. Чистое мошенничество... и к тому же - трудно доказуемое

Я там выше определения приводил -- ничего "тайного" -- обычное хищение.
На вопрос из теста, кстати, у вас какой ответ? :wink:

преступников судят не по википедии, а по уголовному кодексу. кража - это тайное похищение. не спорьте.
А ваш тест еще до сих пор исполняют разводилы возле вокзалов :mrgreen:


Вот суд и будет решать -- было ли его хищение "тайным" или нет.
Есть и такие трактовки:
http://www.pozov.com.ua/posts/krazha.html
Злоумышленник во время совершения кражи считает, что действует тайно и незаметно для других лиц. Определяющим в этом случае является именно умысел злоумышленника, то есть его отношении к своим действиям и его понимание обстоятельств правонарушения. Если злоумышленник считает, что действует тайно, а на самом деле – его действия заметило другое лицо, правонарушитель все равно совершает именно кражу, то есть тайное похищение имущества. Данное правило действует и наоборот: если злоумышленник считает, что действует открыто и его действия не являются скрытыми от других лиц, а на самом деле никто не заметил его противоправных действий, нарушитель будет нести ответственность за открытое хищение чужого имущества (грабеж), поскольку именно такой умысел он реализовывал.

-- возможно и за грабеж "пойдет":
Статья 186. Грабеж

1. Открытое похищение чужого имущества (грабеж) -

наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до четырех лет.

-- тут вопросов нет?

Странно -- а тут:
https://rg.ru/2018/12/12/reg-cfo/kak-po ... ngami.html
пишут, что реальные дела заводят...
_hunter
 
Повідомлень: 2987
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 17:55

  _hunter написав:, дела заводят...

бизнесмен проплатил - завели дело,
там и на Яценюка дело завели
что он чеченский боевик
J
 
Повідомлень: 4999
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 22:07

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:А получил-то он этот код как? -- ах подслушал...
Да тут полфорума подслушивает в желании получить выгоду :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2625
З нами з: 08.03.18
Подякував: 276 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 23:31

  _hunter написав:А тут все гораздо интереснее -- зависит от условий акции: если в условиях есть что-то вида "одну булочку одному клиенту за все время действия акции" да еще и "удивленный клиент" поставил галку "с условиями акции ознакомлен и соглашаюсь" -- посодют "удивленного клиента". Когда? -- вполне возможно через несколько лет -- когда аудиторы заметят подозрительно высокий расход булочек в конкретной кофейне...

Надеюсь, что это не так.
Да, возможно, клиент нарушил правила какого-то сайта.
Но это не является уголовным преступлением.

Чуть менее чем все юзают пиратскую винду, и ставили галку под соглашением юзера, которое - наверняка нарушается.
Но пока особо никого не садят. Речь - про пересичных, а не про крупные конторы с тысячами юзеров
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4866
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1093109410951096
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 217333
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 85044
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 22424
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.