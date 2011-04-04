Злоумышленник во время совершения кражи считает, что действует тайно и незаметно для других лиц. Определяющим в этом случае является именно умысел злоумышленника, то есть его отношении к своим действиям и его понимание обстоятельств правонарушения. Если злоумышленник считает, что действует тайно, а на самом деле – его действия заметило другое лицо, правонарушитель все равно совершает именно кражу, то есть тайное похищение имущества. Данное правило действует и наоборот: если злоумышленник считает, что действует открыто и его действия не являются скрытыми от других лиц, а на самом деле никто не заметил его противоправных действий, нарушитель будет нести ответственность за открытое хищение чужого имущества (грабеж), поскольку именно такой умысел он реализовывал.