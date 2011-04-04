Вкладчик1234 написав:Ещё в тюрьму не сажают за то, что человек подстраивает свои покупки под акции в магазинах?
Ведь он (гад такой) ждёт пока будет скидка - и только тогда покупает. Чем наносит убытки магазину.
Или установил себе приложение для мониторинга цен - и закупается только у тех, кто предложил лучшую цену. Это же мошенничество!
Может хотя бы заставить компенсировать эти "скидки"?
Ага, а еще и за товар платит сумму ровно по ценнику, а не сколько продавец хотел бы...
Все акции -- публичные оферты и имеют вполне ясные и понятные условия.
А поздки на другой конец города за огурцами на две копейки дешевле издревле известны. Как я уже говорил, тут максимум упущенную выгоду можно прилепить. Но с обязательствами проблемы.