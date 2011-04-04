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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1094109510961097
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 11:02

  Вкладчик1234 написав:Ещё в тюрьму не сажают за то, что человек подстраивает свои покупки под акции в магазинах?
Ведь он (гад такой) ждёт пока будет скидка - и только тогда покупает. Чем наносит убытки магазину.
Или установил себе приложение для мониторинга цен - и закупается только у тех, кто предложил лучшую цену. Это же мошенничество!
Может хотя бы заставить компенсировать эти "скидки"?
:)

Ага, а еще и за товар платит сумму ровно по ценнику, а не сколько продавец хотел бы...
Все акции -- публичные оферты и имеют вполне ясные и понятные условия.
А поздки на другой конец города за огурцами на две копейки дешевле издревле известны. Как я уже говорил, тут максимум упущенную выгоду можно прилепить. Но с обязательствами проблемы.
_hunter
 
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