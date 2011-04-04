Mercedes в полцены: что дают сотрудникам НБУ за помощь в отставке Рожковой и СологубаНациональный банк Украины последние недели стал полем битвы между новым главой НБУ Кириллом Шевченко и остатками старой команды банка: Катериной Рожковой и Дмитрием Сологубом, заместителями главы Нацбанка.На стороне вторых, похоже, выступает Международный валютный фонд. Чтобы сравнять шансы, глава НБУ использует не только формальные инструменты. Изменения в декларациях некоторых сотрудников НБУ показывают, что помощь в "операции по зачистке" банка от представителей старой команды вознаграждается щедро и быстро. Правда, сомнительно с точки зрения законности: как выяснилось, ключевой фигурант "спецоперации", глава департамента НБУ, купил себе автомобиль Mersedes с "огромной скидкой" у человека, связанного с конвертцентрами.Как стало известно Delo.ua, подготовку "выговора" Рожковой и Сологубу выполняли трое штатных работников Нацбанка — Владислав Бедненко, Виктор Григорчук и Александр Вавдийчик. Все трое действовали по указанию главы НБУ, Кирилла Шевченко, и получили за эту деятельность премии. Курировал процесс его ставленник и правая рука, глава Офиса правления Национального банка Александр Присяжнюк. А непосредственным исполнителем назначили начальника управления претензионно-исковой работы юрдепартамента Виктора Григорчука, очень заинтересованного сохранить свою должность после смены руководства юридического департамента. На него выпала самая сложная (и в моральном, и в юридическом смысле) часть работы. Логично, что и наградой ему стала не только премия.Что же имеем в итоге на данный момент? Один из топ-чиновником Национального банка Украины покупает по явно заниженной минимум вполовину цене автомобиль у фигуранта уголовного производства, связанного с конвертационными центрами и уклонением от уплаты налогов на сотни миллионов гривен. Делает он это как раз перед тем, как совершить сомнительные с точки зрения закона действия в интересах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко по разработке выговора Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.Такие практики в Национальном банке — вещь, о которой мы, казалось бы, давно забыли. Однако никакие реформы не являются необратимыми. Сутью реформ НБУ, которые проводились с 2015 года в постоянном партнерстве с МВФ и другими международными финансовыми институциями, было устранение конфликта интересов и отсутствие пирамидальных коррупционных структур на уровне механизмов управления Нацбанком. Похоже, демонтаж этих структур становится основной политикой нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко.