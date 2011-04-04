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Вкладчик1234 написав:Ещё в тюрьму не сажают за то, что человек подстраивает свои покупки под акции в магазинах? Ведь он (гад такой) ждёт пока будет скидка - и только тогда покупает. Чем наносит убытки магазину. Или установил себе приложение для мониторинга цен - и закупается только у тех, кто предложил лучшую цену. Это же мошенничество! Может хотя бы заставить компенсировать эти "скидки"?
Ага, а еще и за товар платит сумму ровно по ценнику, а не сколько продавец хотел бы... Все акции -- публичные оферты и имеют вполне ясные и понятные условия. А поздки на другой конец города за огурцами на две копейки дешевле издревле известны. Как я уже говорил, тут максимум упущенную выгоду можно прилепить. Но с обязательствами проблемы.
Mercedes в полцены: что дают сотрудникам НБУ за помощь в отставке Рожковой и Сологуба https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... za-374970/ Национальный банк Украины последние недели стал полем битвы между новым главой НБУ Кириллом Шевченко и остатками старой команды банка: Катериной Рожковой и Дмитрием Сологубом, заместителями главы Нацбанка. На стороне вторых, похоже, выступает Международный валютный фонд. Чтобы сравнять шансы, глава НБУ использует не только формальные инструменты. Изменения в декларациях некоторых сотрудников НБУ показывают, что помощь в "операции по зачистке" банка от представителей старой команды вознаграждается щедро и быстро. Правда, сомнительно с точки зрения законности: как выяснилось, ключевой фигурант "спецоперации", глава департамента НБУ, купил себе автомобиль Mersedes с "огромной скидкой" у человека, связанного с конвертцентрами. Как стало известно Delo.ua, подготовку "выговора" Рожковой и Сологубу выполняли трое штатных работников Нацбанка — Владислав Бедненко, Виктор Григорчук и Александр Вавдийчик. Все трое действовали по указанию главы НБУ, Кирилла Шевченко, и получили за эту деятельность премии. Курировал процесс его ставленник и правая рука, глава Офиса правления Национального банка Александр Присяжнюк. А непосредственным исполнителем назначили начальника управления претензионно-исковой работы юрдепартамента Виктора Григорчука, очень заинтересованного сохранить свою должность после смены руководства юридического департамента. На него выпала самая сложная (и в моральном, и в юридическом смысле) часть работы. Логично, что и наградой ему стала не только премия.Что же имеем в итоге на данный момент? Один из топ-чиновником Национального банка Украины покупает по явно заниженной минимум вполовину цене автомобиль у фигуранта уголовного производства, связанного с конвертационными центрами и уклонением от уплаты налогов на сотни миллионов гривен. Делает он это как раз перед тем, как совершить сомнительные с точки зрения закона действия в интересах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко по разработке выговора Катерине Рожковой и Дмитрию Сологубу. Такие практики в Национальном банке — вещь, о которой мы, казалось бы, давно забыли. Однако никакие реформы не являются необратимыми. Сутью реформ НБУ, которые проводились с 2015 года в постоянном партнерстве с МВФ и другими международными финансовыми институциями, было устранение конфликта интересов и отсутствие пирамидальных коррупционных структур на уровне механизмов управления Нацбанком. Похоже, демонтаж этих структур становится основной политикой нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко.
_hunter написав:Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...
Про те, що він косив під директора лише у заголовку написано. У тексті ж пишуть, що він при замовленні використовував промокод, який випадково почув. Між використанням промокоду і видаванням себе за іншу особу є принципова різниця. Піцерія дає можливість використовувати промокоди, клієнт використовує промокод, піцерія заявляє про крадіжку о_О. Де взагалі прописано, які промокоди може використовувати клієнт і де він їх має брати? З тим же успіхом цей промокод можна було знайти в Інтернеті і взагалі не знати, кому він належав.
или ему его специально дали как лучшему клиенту - назвали по телефону - вот и услышал. Если у него хороший адвокат, то сможет еще и за нанесенный ущерб отсудить - клевету.
_hunter написав:Они же не "просто так" (за красивые глаза) имущество получал -- а "представившись" другим человеком. И, кстати: именно потому, что сотрудники сами и добровольно отдавали -- ему не инкреминируют грабеж...
Про те, що він косив під директора лише у заголовку написано. У тексті ж пишуть, що він при замовленні використовував промокод, який випадково почув. Між використанням промокоду і видаванням себе за іншу особу є принципова різниця. Піцерія дає можливість використовувати промокоди, клієнт використовує промокод, піцерія заявляє про крадіжку о_О. Де взагалі прописано, які промокоди може використовувати клієнт і де він їх має брати? З тим же успіхом цей промокод можна було знайти в Інтернеті і взагалі не знати, кому він належав.
или ему его специально дали как лучшему клиенту - назвали по телефону - вот и услышал. Если у него хороший адвокат, то сможет еще и за нанесенный ущерб отсудить - клевету.
Записи телефонных разговоров есть. Этого разговора -- нет. Вывод очевиден. Откуда у мелкого крадуна хороший адвокат???
ol_zy написав:или ему его специально дали как лучшему клиенту - назвали по телефону - вот и услышал. Если у него хороший адвокат, то сможет еще и за нанесенный ущерб отсудить - клевету.
Записи телефонных разговоров есть. Этого разговора -- нет. Вывод очевиден. Откуда у мелкого крадуна хороший адвокат???
Бред. Записи, если не предупредить оппонента, что вы его записываете - незаконны. Это пиццерия должна доказывать, что не сообщала ему промокод, а значит предоставить 24ч записи разговоров всех сотрудников и клиентов пиццерии с момента введения кода и до момента когда чел его начал использовать, чтобы доказать, что никто не сообщал ему этот код. Код ему могли сообщить устно, а не по телефону.
ol_zy написав:или ему его специально дали как лучшему клиенту - назвали по телефону - вот и услышал. Если у него хороший адвокат, то сможет еще и за нанесенный ущерб отсудить - клевету.
Записи телефонных разговоров есть. Этого разговора -- нет. Вывод очевиден. Откуда у мелкого крадуна хороший адвокат???
Бред. Записи, если не предупредить оппонента, что вы его записываете - незаконны. Это пиццерия должна доказывать, что не сообщала ему промокод, а значит предоставить 24ч записи разговоров всех сотрудников и клиентов пиццерии с момента введения кода и до момента когда чел его начал использовать, чтобы доказать, что никто не сообщал ему этот код. Код ему могли сообщить устно, а не по телефону.
Шта? СОРМ-2 незаконна? -- хорошая шутка. Я уже прямо вижу, как адвокаты всех хакеров начинают использовать этот "неотразимый" защитный прием: "мне данные учетки/карт/пароли от АЭС сами в приватном разговоре сообщали". Вслед за хакерами квартирные крадуны: "не, нас сюда потерпевший завел, а потом убежал -- мы вабще ниувиновны"
В любом случае, как я уже говорил: этот спор особого смысла не имеет -- дело завели, а дальше суд решать будет кто там что кому доказывать должен.