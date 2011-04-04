_hunter написав:ol_zy написав:Бред. Записи, если не предупредить оппонента, что вы его записываете - незаконны. Это пиццерия должна доказывать, что не сообщала ему промокод, а значит предоставить 24ч записи разговоров всех сотрудников и клиентов пиццерии с момента введения кода и до момента когда чел его начал использовать, чтобы доказать, что никто не сообщал ему этот код.
Код ему могли сообщить устно, а не по телефону.
Шта? СОРМ-2 незаконна? -- хорошая шутка.
Я уже прямо вижу, как адвокаты всех хакеров начинают использовать этот "неотразимый" защитный прием: "мне данные учетки/карт/пароли от АЭС сами в приватном разговоре сообщали".
Вслед за хакерами квартирные крадуны: "не, нас сюда потерпевший завел, а потом убежал -- мы вабще ниувиновны"
В любом случае, как я уже говорил: этот спор особого смысла не имеет -- дело завели, а дальше суд решать будет кто там что кому доказывать должен.
очередной бред - при чем здесь санкционированная прослушка, до отсутствия записи разговора? Еще раз ему устно официант/кассир сообщил промокод во время какого-то посещения и промоакции - он им начал пользоваться, что он нарушил?