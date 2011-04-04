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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1095109610971098
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:39

  _hunter написав:
  ol_zy написав:Бред. Записи, если не предупредить оппонента, что вы его записываете - незаконны. Это пиццерия должна доказывать, что не сообщала ему промокод, а значит предоставить 24ч записи разговоров всех сотрудников и клиентов пиццерии с момента введения кода и до момента когда чел его начал использовать, чтобы доказать, что никто не сообщал ему этот код.
Код ему могли сообщить устно, а не по телефону.

Шта? СОРМ-2 незаконна? -- хорошая шутка.
Я уже прямо вижу, как адвокаты всех хакеров начинают использовать этот "неотразимый" защитный прием: "мне данные учетки/карт/пароли от АЭС сами в приватном разговоре сообщали". :lol:
Вслед за хакерами квартирные крадуны: "не, нас сюда потерпевший завел, а потом убежал -- мы вабще ниувиновны" :lol:

В любом случае, как я уже говорил: этот спор особого смысла не имеет -- дело завели, а дальше суд решать будет кто там что кому доказывать должен.

очередной бред - при чем здесь санкционированная прослушка, до отсутствия записи разговора? Еще раз ему устно официант/кассир сообщил промокод во время какого-то посещения и промоакции - он им начал пользоваться, что он нарушил?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:15

  ol_zy написав:
  _hunter написав:Шта? СОРМ-2 незаконна? -- хорошая шутка.
Я уже прямо вижу, как адвокаты всех хакеров начинают использовать этот "неотразимый" защитный прием: "мне данные учетки/карт/пароли от АЭС сами в приватном разговоре сообщали". :lol:
Вслед за хакерами квартирные крадуны: "не, нас сюда потерпевший завел, а потом убежал -- мы вабще ниувиновны" :lol:

В любом случае, как я уже говорил: этот спор особого смысла не имеет -- дело завели, а дальше суд решать будет кто там что кому доказывать должен.

очередной бред - при чем здесь санкционированная прослушка, до отсутствия записи разговора? Еще раз ему устно официант/кассир сообщил промокод во время какого-то посещения и промоакции - он им начал пользоваться, что он нарушил?

Еще раз: квартирного крадуна в квартиру завел хозяин и говорит -- "выноси, что хочеш, дорогой -- все твое". Что он нарушил?

Как я говорил: этот спор не имеет смысла -- уголовное дело завели. Решение будет принимать суд, а не форум.
Если сильно интересно: можно будет последить за прессой. Но второй раз о таких мелких крадунах обычно не пишут...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:квартирного крадуна в квартиру завел хозяин и говорит -- "выноси, что хочеш, дорогой -- все твое". Что он нарушил?

Хто порушив?
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