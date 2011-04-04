RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1095109610971098
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:15

  ol_zy написав:
  _hunter написав:Шта? СОРМ-2 незаконна? -- хорошая шутка.
Я уже прямо вижу, как адвокаты всех хакеров начинают использовать этот "неотразимый" защитный прием: "мне данные учетки/карт/пароли от АЭС сами в приватном разговоре сообщали". :lol:
Вслед за хакерами квартирные крадуны: "не, нас сюда потерпевший завел, а потом убежал -- мы вабще ниувиновны" :lol:

В любом случае, как я уже говорил: этот спор особого смысла не имеет -- дело завели, а дальше суд решать будет кто там что кому доказывать должен.

очередной бред - при чем здесь санкционированная прослушка, до отсутствия записи разговора? Еще раз ему устно официант/кассир сообщил промокод во время какого-то посещения и промоакции - он им начал пользоваться, что он нарушил?

Еще раз: квартирного крадуна в квартиру завел хозяин и говорит -- "выноси, что хочеш, дорогой -- все твое". Что он нарушил?

Как я говорил: этот спор не имеет смысла -- уголовное дело завели. Решение будет принимать суд, а не форум.
Если сильно интересно: можно будет последить за прессой. Но второй раз о таких мелких крадунах обычно не пишут...
_hunter
 
Повідомлень: 3016
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:21

Re: Байки про банки і не тільки....

  _hunter написав:квартирного крадуна в квартиру завел хозяин и говорит -- "выноси, что хочеш, дорогой -- все твое". Что он нарушил?

Хто порушив?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8546
З нами з: 15.04.09
Подякував: 499 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:17

  chipmunk написав:
  _hunter написав:квартирного крадуна в квартиру завел хозяин и говорит -- "выноси, что хочеш, дорогой -- все твое". Что он нарушил?

Хто порушив?

естественно никто и ничего. но _hunter уверен, что если он что-то предложит взять гостю себе и тот возьмет, то гость сразу становится вором... он когда дарит кому-то подарки, потом на них в суд подает за кражу...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6430
З нами з: 20.01.15
Подякував: 397 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 05:15

Re: Байки про банки і не тільки....

ol_zy написав:естественно никто и ничего. но _hunter уверен, что если он что-то предложит взять гостю себе и тот возьмет, то гость сразу становится вором... он когда дарит кому-то подарки, потом на них в суд подает за кражу...


Тут то он не свой подарок забрал, а директора. Скидка ведь скорее всего персональная была.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3320
З нами з: 24.06.15
Подякував: 59 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 09:58

  Aps написав:
ol_zy написав:естественно никто и ничего. но _hunter уверен, что если он что-то предложит взять гостю себе и тот возьмет, то гость сразу становится вором... он когда дарит кому-то подарки, потом на них в суд подает за кражу...


Тут то он не свой подарок забрал, а директора. Скидка ведь скорее всего персональная была.

Это проблема пиццерии, как они организовали роботу со своими промокодами. Нужно было паспорт проверять, если были сомнения, что это не директор)
apostol
 
Повідомлень: 299
З нами з: 24.12.14
Подякував: 810 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:32

  Aps написав:
ol_zy написав:естественно никто и ничего. но _hunter уверен, что если он что-то предложит взять гостю себе и тот возьмет, то гость сразу становится вором... он когда дарит кому-то подарки, потом на них в суд подает за кражу...


Тут то он не свой подарок забрал, а директора. Скидка ведь скорее всего персональная была.

но ему же просто назвали код, а то что он директора или еще чей-то, так это должны при приеме заказа уточнять, кто звонит и положен ли ему этот код. В идеале определять по номеру звонящего положена ли скидка или, как у многих, отсылать проверочный код на телефон участника этой акции и просить его назвать для подтверждения.
А вообще очень странно код для директора, директор просто может сам сказать - запишите на мой счет, а код - означает - что он этот код дает своим вип клиентам (жене, детям, друзьям, хорошим, нужным людям)
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6430
З нами з: 20.01.15
Подякував: 397 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 15:10

ГЕТЬ кролячий налог!!!

Банки відчувають нерівні умови з боку держави, яка використовує різні ставки оподаткування доходів фізосіб від вкладень на депозити та ОВДП – 18% та 0% відповідно.

https://finclub.net/ua/news/bankiri-zak ... zitiv.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10090
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 15:22

  greenozon написав:ГЕТЬ кролячий налог!!!


Какой геть? Бесплатную медицину нужно финансировать, самое время поднять налог на депозиты до 39% и брать не с процентов, а со всего депозита :lol:
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2702
З нами з: 26.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 15:43

  Амвросий написав:
  greenozon написав:ГЕТЬ кролячий налог!!!


Какой геть? Бесплатную медицину нужно финансировать, самое время поднять налог на депозиты до 39% и брать не с процентов, а со всего депозита :lol:


Из налогов чиновники покупают кокс и лечатся им.

00:01, 27 февраля 2018
Белый груз
Откуда в российском посольстве взялись 400 килограммов кокаина
https://lenta.ru/articles/2018/02/27/true_or_false/
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3606
З нами з: 22.12.16
Подякував: 273 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1095109610971098
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 217350
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 85067
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 22432
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (614)
15.11.2020 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.