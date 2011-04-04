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_hunter написав:Шта? СОРМ-2 незаконна? -- хорошая шутка. Я уже прямо вижу, как адвокаты всех хакеров начинают использовать этот "неотразимый" защитный прием: "мне данные учетки/карт/пароли от АЭС сами в приватном разговоре сообщали". Вслед за хакерами квартирные крадуны: "не, нас сюда потерпевший завел, а потом убежал -- мы вабще ниувиновны"
В любом случае, как я уже говорил: этот спор особого смысла не имеет -- дело завели, а дальше суд решать будет кто там что кому доказывать должен.
очередной бред - при чем здесь санкционированная прослушка, до отсутствия записи разговора? Еще раз ему устно официант/кассир сообщил промокод во время какого-то посещения и промоакции - он им начал пользоваться, что он нарушил?
Еще раз: квартирного крадуна в квартиру завел хозяин и говорит -- "выноси, что хочеш, дорогой -- все твое". Что он нарушил?
Как я говорил: этот спор не имеет смысла -- уголовное дело завели. Решение будет принимать суд, а не форум. Если сильно интересно: можно будет последить за прессой. Но второй раз о таких мелких крадунах обычно не пишут...
_hunter написав:квартирного крадуна в квартиру завел хозяин и говорит -- "выноси, что хочеш, дорогой -- все твое". Что он нарушил?
Хто порушив?
естественно никто и ничего. но _hunter уверен, что если он что-то предложит взять гостю себе и тот возьмет, то гость сразу становится вором... он когда дарит кому-то подарки, потом на них в суд подает за кражу...
ol_zy написав:естественно никто и ничего. но _hunter уверен, что если он что-то предложит взять гостю себе и тот возьмет, то гость сразу становится вором... он когда дарит кому-то подарки, потом на них в суд подает за кражу...
Тут то он не свой подарок забрал, а директора. Скидка ведь скорее всего персональная была.
ol_zy написав:естественно никто и ничего. но _hunter уверен, что если он что-то предложит взять гостю себе и тот возьмет, то гость сразу становится вором... он когда дарит кому-то подарки, потом на них в суд подает за кражу...
Тут то он не свой подарок забрал, а директора. Скидка ведь скорее всего персональная была.
Это проблема пиццерии, как они организовали роботу со своими промокодами. Нужно было паспорт проверять, если были сомнения, что это не директор)
ol_zy написав:естественно никто и ничего. но _hunter уверен, что если он что-то предложит взять гостю себе и тот возьмет, то гость сразу становится вором... он когда дарит кому-то подарки, потом на них в суд подает за кражу...
Тут то он не свой подарок забрал, а директора. Скидка ведь скорее всего персональная была.
но ему же просто назвали код, а то что он директора или еще чей-то, так это должны при приеме заказа уточнять, кто звонит и положен ли ему этот код. В идеале определять по номеру звонящего положена ли скидка или, как у многих, отсылать проверочный код на телефон участника этой акции и просить его назвать для подтверждения. А вообще очень странно код для директора, директор просто может сам сказать - запишите на мой счет, а код - означает - что он этот код дает своим вип клиентам (жене, детям, друзьям, хорошим, нужным людям)
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