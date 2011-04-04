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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:54
apostol написав: Aps написав:
ol_zy написав:естественно никто и ничего. но _hunter уверен, что если он что-то предложит взять гостю себе и тот возьмет, то гость сразу становится вором... он когда дарит кому-то подарки, потом на них в суд подает за кражу...
Тут то он не свой подарок забрал, а директора. Скидка ведь скорее всего персональная была.
Это проблема пиццерии, как они организовали роботу со своими промокодами. Нужно было паспорт проверять, если были сомнения, что это не директор)
Я так парой дней раньше уже хакеров/социальных инженеров упоминал -- защита "а чего это они такую простую систему безопасности себе поставили" в судах не работает.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 11:57
ol_zy написав:
но ему же просто назвали код
Aps написав:
ol_zy написав:естественно никто и ничего. но _hunter уверен, что если он что-то предложит взять гостю себе и тот возьмет, то гость сразу становится вором... он когда дарит кому-то подарки, потом на них в суд подает за кражу...
Тут то он не свой подарок забрал, а директора. Скидка ведь скорее всего персональная была.
, а то что он директора или еще чей-то, так это должны при приеме заказа уточнять, кто звонит и положен ли ему этот код. В идеале определять по номеру звонящего положена ли скидка или, как у многих, отсылать проверочный код на телефон участника этой акции и просить его назвать для подтверждения.
А вообще очень странно код для директора, директор просто может сам сказать - запишите на мой счет, а код - означает - что он этот код дает своим вип клиентам (жене, детям, друзьям, хорошим, нужным людям)
Не просто. А если точнее -- ему вообще ничего не называли.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:12
До конца года в Юнексе автоматический кэшбек 5% на коммуналку через их мобильное приложение...
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