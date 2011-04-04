Aps написав: ol_zy написав: естественно никто и ничего. но _hunter уверен, что если он что-то предложит взять гостю себе и тот возьмет, то гость сразу становится вором... он когда дарит кому-то подарки, потом на них в суд подает за кражу...



Тут то он не свой подарок забрал, а директора. Скидка ведь скорее всего персональная была. Тут то он не свой подарок забрал, а директора. Скидка ведь скорее всего персональная была.

, а то что он директора или еще чей-то, так это должны при приеме заказа уточнять, кто звонит и положен ли ему этот код. В идеале определять по номеру звонящего положена ли скидка или, как у многих, отсылать проверочный код на телефон участника этой акции и просить его назвать для подтверждения.А вообще очень странно код для директора, директор просто может сам сказать - запишите на мой счет, а код - означает - что он этот код дает своим вип клиентам (жене, детям, друзьям, хорошим, нужным людям)