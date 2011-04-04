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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 16 лис, 2020 11:54
apostol написав: Aps написав:
ol_zy написав:естественно никто и ничего. но _hunter уверен, что если он что-то предложит взять гостю себе и тот возьмет, то гость сразу становится вором... он когда дарит кому-то подарки, потом на них в суд подает за кражу...
Тут то он не свой подарок забрал, а директора. Скидка ведь скорее всего персональная была.
Это проблема пиццерии, как они организовали роботу со своими промокодами. Нужно было паспорт проверять, если были сомнения, что это не директор)
Я так парой дней раньше уже хакеров/социальных инженеров упоминал -- защита "а чего это они такую простую систему безопасности себе поставили" в судах не работает.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 11:57
ol_zy написав:
но ему же просто назвали код
Aps написав:
ol_zy написав:естественно никто и ничего. но _hunter уверен, что если он что-то предложит взять гостю себе и тот возьмет, то гость сразу становится вором... он когда дарит кому-то подарки, потом на них в суд подает за кражу...
Тут то он не свой подарок забрал, а директора. Скидка ведь скорее всего персональная была.
, а то что он директора или еще чей-то, так это должны при приеме заказа уточнять, кто звонит и положен ли ему этот код. В идеале определять по номеру звонящего положена ли скидка или, как у многих, отсылать проверочный код на телефон участника этой акции и просить его назвать для подтверждения.
А вообще очень странно код для директора, директор просто может сам сказать - запишите на мой счет, а код - означает - что он этот код дает своим вип клиентам (жене, детям, друзьям, хорошим, нужным людям)
Не просто. А если точнее -- ему вообще ничего не называли.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 13:12
До конца года в Юнексе автоматический кэшбек 5% на коммуналку через их мобильное приложение...
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Vorlon
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Додано: Пон 16 лис, 2020 14:46
Vorlon написав:
До конца года в Юнексе автоматический кэшбек 5% на коммуналку через их мобильное приложение...
Целых два месяца??? -- вот это новость!!!
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_hunter
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:13
_hunter
Не обращайте значит внимание - проходите мимо. А ещё лучше - давайте закроем форум и помолчим
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Vorlon
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:16
Vorlon написав:_hunter
Никто не заставляет использовать. Можете проходить мимо. А ещё лучше - давайте закроем форум и помолчим
Да нет, как это не пользоваться??? -- уже бегу в банк становиться их клиентом: такое шикарное мега-предложение!!!
Месячное обслуживание у них, кстати, сколько стоит?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:18
_hunter написав:
такое шикарное мега-предложение!!!
у них уже целый год шикарные предложения, поэтому кто хотел - давно клиент
_hunter написав:
Месячное обслуживание у них, кстати, сколько стоит?
0 грн.
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Vorlon
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:23
Vorlon написав:
До конца года в Юнексе автоматический кэшбек 5% на коммуналку через их мобильное приложение...
Чистими?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 16 лис, 2020 15:24
Квесторе_поверніться
У Юнекса всегда кэшбек был чистыми, поэтому не думаю, что здесь исключение
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Vorlon
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Додано: Пон 16 лис, 2020 21:30
Государственный "Укрэксимбанк" по итогам тендера 13 ноября привлек кредит рефинансирования на сумму 10,76 млрд грн под 6% годовых на срок до 5 лет.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Кроме того, долгосрочный кредит рефинансирования на сумму 2,8 млрд грн под 6% годовых получил "Альфа Банк".
Кредиты рефинансирования на тендерах НБУ 13 ноября также привлекли "Аккордбанк" (700 млн грн), "Таскомбанк" (570 млн грн), "Банк "Альянс" (500 млн грн), "Банк ¾" (257 млн грн), банк "Сич" (250 млн грн), "Первый инвестиционный банк" (185 млн грн), банк "Львов" (139 млн грн), банк "Кредит Днепр" (115 млн грн), "Индустриалбанк" (75 млн грн), "Кристалбанк" (63 млн грн), банк "Авангард" (60 млн грн), банк "Грант" (46 млн грн), "Пиреус Банк" (30 млн грн), банк "Глобус" (19 млн грн).
Как сообщалось, Национальный банк по итогам тендера 13 ноября удовлетворил заявки 12 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 16,15 млрд грн под 6% годовых. Это больше чем в три раза превышает объем предоставленного долгосрочного рефинанса на прошлом тендере.
Таким образом, начиная с 8 мая Нацбанк провел семь тендеров по рефинансированию на 1 до 5 лет на общую сумму 37,52 млрд грн, почти половина выданных кредитов пришлась на последний тендер.
Кроме того, НБУ предоставил четырем банкам краткосрочные кредиты рефинансирования на срок до 84 дней на общую сумму 431 млн грн под 6% годовых.
Напомним, ранее "Укрэксимбанк" стал крупнейшим получателем рефинансирования от НБУ, которое он направляет на покупку облигаций "Укравтодора".
В апреле государственный "Укрэксимбанк" ппредоставил Госагентству автомобильных дорог ("Укравтодор") первую часть финансирования под госгарантии на строительство и ремонт дорог на сумму 5,78 млрд грн.
В июне "Укрэксимбанк" выделил "Укравтодору" второй транш кредита в размере 5,08 млрд грн на два года и снизил процентную ставку по второму займу с 10,5% до 9,99% годовых.
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