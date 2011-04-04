Государственный "Укрэксимбанк" по итогам тендера 13 ноября привлек кредит рефинансирования на сумму 10,76 млрд грн под 6% годовых на срок до 5 лет.



Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).



Кроме того, долгосрочный кредит рефинансирования на сумму 2,8 млрд грн под 6% годовых получил "Альфа Банк".



Кредиты рефинансирования на тендерах НБУ 13 ноября также привлекли "Аккордбанк" (700 млн грн), "Таскомбанк" (570 млн грн), "Банк "Альянс" (500 млн грн), "Банк ¾" (257 млн грн), банк "Сич" (250 млн грн), "Первый инвестиционный банк" (185 млн грн), банк "Львов" (139 млн грн), банк "Кредит Днепр" (115 млн грн), "Индустриалбанк" (75 млн грн), "Кристалбанк" (63 млн грн), банк "Авангард" (60 млн грн), банк "Грант" (46 млн грн), "Пиреус Банк" (30 млн грн), банк "Глобус" (19 млн грн).



Как сообщалось, Национальный банк по итогам тендера 13 ноября удовлетворил заявки 12 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 16,15 млрд грн под 6% годовых. Это больше чем в три раза превышает объем предоставленного долгосрочного рефинанса на прошлом тендере.



Таким образом, начиная с 8 мая Нацбанк провел семь тендеров по рефинансированию на 1 до 5 лет на общую сумму 37,52 млрд грн, почти половина выданных кредитов пришлась на последний тендер.



Кроме того, НБУ предоставил четырем банкам краткосрочные кредиты рефинансирования на срок до 84 дней на общую сумму 431 млн грн под 6% годовых.



Напомним, ранее "Укрэксимбанк" стал крупнейшим получателем рефинансирования от НБУ, которое он направляет на покупку облигаций "Укравтодора".



В апреле государственный "Укрэксимбанк" ппредоставил Госагентству автомобильных дорог ("Укравтодор") первую часть финансирования под госгарантии на строительство и ремонт дорог на сумму 5,78 млрд грн.



В июне "Укрэксимбанк" выделил "Укравтодору" второй транш кредита в размере 5,08 млрд грн на два года и снизил процентную ставку по второму займу с 10,5% до 9,99% годовых.