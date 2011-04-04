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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1097109810991100
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:34

  komp написав:
Государственный "Укрэксимбанк" по итогам тендера 13 ноября привлек кредит рефинансирования на сумму 10,76 млрд грн под 6% годовых на срок до 5 лет.

Кроме того, долгосрочный кредит рефинансирования на сумму 2,8 млрд грн под 6% годовых получил "Альфа Банк".

Кредиты рефинансирования на тендерах НБУ 13 ноября также привлекли
"Аккордбанк" (700 млн грн),
"Таскомбанк" (570 млн грн),
"Банк "Альянс" (500 млн грн),
"Банк ¾" (257 млн грн),
банк "Сич" (250 млн грн),
"Первый инвестиционный банк" (185 млн грн),
банк "Львов" (139 млн грн),
банк "Кредит Днепр" (115 млн грн),
"Индустриалбанк" (75 млн грн),
"Кристалбанк" (63 млн грн),
банк "Авангард" (60 млн грн),
банк "Грант" (46 млн грн),
"Пиреус Банк" (30 млн грн),
банк "Глобус" (19 млн грн).
/quote]

- ну вот, значит именно этим банкам повышение депоставок пока точно не грозит
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 00:40

  flysoulfly написав:
  komp написав:
Государственный "Укрэксимбанк" по итогам тендера 13 ноября привлек кредит рефинансирования на сумму 10,76 млрд грн под 6% годовых на срок до 5 лет.

Кроме того, долгосрочный кредит рефинансирования на сумму 2,8 млрд грн под 6% годовых получил "Альфа Банк".

Кредиты рефинансирования на тендерах НБУ 13 ноября также привлекли
"Аккордбанк" (700 млн грн),
"Таскомбанк" (570 млн грн),
"Банк "Альянс" (500 млн грн),
"Банк ¾" (257 млн грн),
банк "Сич" (250 млн грн),
"Первый инвестиционный банк" (185 млн грн),
банк "Львов" (139 млн грн),
банк "Кредит Днепр" (115 млн грн),
"Индустриалбанк" (75 млн грн),
"Кристалбанк" (63 млн грн),
банк "Авангард" (60 млн грн),
банк "Грант" (46 млн грн),
"Пиреус Банк" (30 млн грн),
банк "Глобус" (19 млн грн).
/quote]

- ну вот, значит именно этим банкам повышение депоставок пока точно не грозит

а мож они последние аблигашки уже заложили, а дальше край :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 01:48

  clientage написав:а мож они последние аблигашки уже заложили, а дальше край :mrgreen:

На рефінанс ще прикуплять. Он Сіма навіть не ховається.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 07:35

  klug написав:
  clientage написав:а мож они последние аблигашки уже заложили, а дальше край :mrgreen:

На рефінанс ще прикуплять. Он Сіма навіть не ховається.

Так вроді більше 15% ОВДП в активах ніззя.
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