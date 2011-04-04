|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 лис, 2020 00:34
komp написав:
Государственный "Укрэксимбанк" по итогам тендера 13 ноября привлек кредит рефинансирования на сумму 10,76 млрд грн под 6% годовых на срок до 5 лет.
Кроме того, долгосрочный кредит рефинансирования на сумму 2,8 млрд грн под 6% годовых получил "Альфа Банк".
Кредиты рефинансирования на тендерах НБУ 13 ноября также привлекли
"Аккордбанк" (700 млн грн),
"Таскомбанк" (570 млн грн),
"Банк "Альянс" (500 млн грн),
"Банк ¾" (257 млн грн),
банк "Сич" (250 млн грн),
"Первый инвестиционный банк" (185 млн грн),
банк "Львов" (139 млн грн),
банк "Кредит Днепр" (115 млн грн),
"Индустриалбанк" (75 млн грн),
"Кристалбанк" (63 млн грн),
банк "Авангард" (60 млн грн),
банк "Грант" (46 млн грн),
"Пиреус Банк" (30 млн грн),
банк "Глобус" (19 млн грн).
/quote]
- ну вот, значит именно этим банкам повышение депоставок пока точно не грозит
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 00:40
flysoulfly написав:
komp написав:
Государственный "Укрэксимбанк" по итогам тендера 13 ноября привлек кредит рефинансирования на сумму 10,76 млрд грн под 6% годовых на срок до 5 лет.
Кроме того, долгосрочный кредит рефинансирования на сумму 2,8 млрд грн под 6% годовых получил "Альфа Банк".
Кредиты рефинансирования на тендерах НБУ 13 ноября также привлекли
"Аккордбанк" (700 млн грн),
"Таскомбанк" (570 млн грн),
"Банк "Альянс" (500 млн грн),
"Банк ¾" (257 млн грн),
банк "Сич" (250 млн грн),
"Первый инвестиционный банк" (185 млн грн),
банк "Львов" (139 млн грн),
банк "Кредит Днепр" (115 млн грн),
"Индустриалбанк" (75 млн грн),
"Кристалбанк" (63 млн грн),
банк "Авангард" (60 млн грн),
банк "Грант" (46 млн грн),
"Пиреус Банк" (30 млн грн),
банк "Глобус" (19 млн грн).
/quote]
- ну вот, значит именно этим банкам повышение депоставок пока точно не грозит
а мож они последние аблигашки уже заложили, а дальше край
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32947
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2620 раз.
- Подякували: 3862 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 17 лис, 2020 01:48
clientage написав:
а мож они последние аблигашки уже заложили, а дальше край
На рефінанс ще прикуплять. Он Сіма навіть не ховається.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5038
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 07:35
klug написав: clientage написав:
а мож они последние аблигашки уже заложили, а дальше край
На рефінанс ще прикуплять. Он Сіма навіть не ховається.
Так вроді більше 15% ОВДП в активах ніззя.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35144
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1759 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:01
Що по комінвесту думає шановне товариство?
Маю там пятирічний стовп до 24 року під 6%
Поповнити чи ні
В них там в договорі прописана можливість зміни відсоткової ставки.
Були прецеденти?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 9266
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 642 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:36
Vorlon написав:
До конца года в Юнексе автоматический кэшбек 5% на коммуналку через их мобильное приложение...
А перелік організацій-постачальників там наскільки широкий? обласні центри хоч є в списку?
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
-
Betis_ck
-
-
- Повідомлень: 1170
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 1097 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 17:38
Betis_ck
Есть, но не полностью. Например, по Запорожью только газ и домофоны Цифрал...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9362
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 447 раз.
- Подякували: 1006 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|244
|217361
|
|
|50
|85084
|
|
|18
|22435
|
|