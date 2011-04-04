Додано: Вів 17 лис, 2020 17:01

Що по комінвесту думає шановне товариство?

Маю там пятирічний стовп до 24 року під 6%

Поповнити чи ні

В них там в договорі прописана можливість зміни відсоткової ставки.

Були прецеденти?

Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".