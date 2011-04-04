видимо, Комсомольцу друзья с Верхов шепнули, что если не начнуться погромы и вообще власть пока удержится, то с января-февраля будет двузначная даже офиц.инфляция и такая же двузначная ставка НБУ...
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Додано: Сер 18 лис, 2020 00:10
Додано: Сер 18 лис, 2020 00:54
даёшь 10% по текущему счету как прозапас в укргазе. а замораживать деньги под такой % (минус налоги) неинтересно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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