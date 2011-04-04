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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1098109911001101
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:10

  greenozon написав:Для консервативного ТАС-а це дуже щедро! :lol:
видимо, Комсомольцу друзья с Верхов шепнули, что если не начнуться погромы и вообще власть пока удержится, то с января-февраля будет двузначная даже офиц.инфляция и такая же двузначная ставка НБУ...
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:54

  fav73 написав:Налетай, народ! https://tascombank.ua/you/deposits/aktsiinyi_vklad_

даёшь 10% по текущему счету как прозапас в укргазе. а замораживать деньги под такой % (минус налоги) неинтересно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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