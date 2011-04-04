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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1098109911001101
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:10

  greenozon написав:Для консервативного ТАС-а це дуже щедро! :lol:
видимо, Комсомольцу друзья с Верхов шепнули, что если не начнуться погромы и вообще власть пока удержится, то с января-февраля будет двузначная даже офиц.инфляция и такая же двузначная ставка НБУ...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:54

  fav73 написав:Налетай, народ! https://tascombank.ua/you/deposits/aktsiinyi_vklad_

даёшь 10% по текущему счету как прозапас в укргазе. а замораживать деньги под такой % (минус налоги) неинтересно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:54

  fav73 написав:Налетай, народ! https://tascombank.ua/you/deposits/aktsiinyi_vklad_

первий пошол!
епоха зубожіння гривнедепозитчиків скінчила.

буквально вчора ПУМБ прислав про те що наливає ПА9,5%
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:14

  flyman написав:
  fav73 написав:Налетай, народ! https://tascombank.ua/you/deposits/aktsiinyi_vklad_

первий пошол!
епоха зубожіння гривнедепозитчиків скінчила.

буквально вчора ПУМБ прислав про те що наливає ПА9,5%

ОВДП дорожчають ...шо не пущає ставки депо вниз.
А неотримання траншів МВФ це надзвичайна подія в бюджетному процесі Неньки УКраїни.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:ОВДП дорожчають ...шо не пущає ставки депо вниз.
А неотримання траншів МВФ це надзвичайна подія в бюджетному процесі Неньки УКраїни.

Ха-ха, ото хай граються др. с др. в овдпешкі
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:55

  Ukrainian написав:Що по комінвесту думає шановне товариство?
Маю там пятирічний стовп до 24 року під 6%
Поповнити чи ні
В них там в договорі прописана можливість зміни відсоткової ставки.
Були прецедент?

Я Вам уже отвечала по этому поводу в топике КОМІНВЕСТБАНКа
Прецеденты были. В 2015-2016 году.
Но ставка уменьшилась не намного и люди соглашались оставить вклад, т.к. в
других банках ставки по валюте были гораздо меньше, чем в Коминвесте.
У меня тоже там сейчас пятилетний вклад под 6% - сижу на попе ровно, проценты забираю раз в полгода, т.к. лень тащится в отделение каждый месяц.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:36

Re: Байки про банки і не тільки....

  lubopytnaya написав:сижу на попе ровно

чекаю Фонда=600000.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:39

Новини від СантаБарбари :) (С)

далі падаєм (червонієм)
Єдиний виняток - банк Альянс, різко підвищив ставки по усіх валютах
видать бабки ннада

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... posit_news
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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