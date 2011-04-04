видимо, Комсомольцу друзья с Верхов шепнули, что если не начнуться погромы и вообще власть пока удержится, то с января-февраля будет двузначная даже офиц.инфляция и такая же двузначная ставка НБУ...
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 18 лис, 2020 00:10
Додано: Сер 18 лис, 2020 00:54
даёшь 10% по текущему счету как прозапас в укргазе. а замораживать деньги под такой % (минус налоги) неинтересно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 18 лис, 2020 11:54
первий пошол!
епоха зубожіння гривнедепозитчиків скінчила.
буквально вчора ПУМБ прислав про те що наливає ПА9,5%
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:14
ОВДП дорожчають ...шо не пущає ставки депо вниз.
А неотримання траншів МВФ це надзвичайна подія в бюджетному процесі Неньки УКраїни.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:46
Re: Байки про банки і не тільки....
Ха-ха, ото хай граються др. с др. в овдпешкі
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 18 лис, 2020 20:55
Я Вам уже отвечала по этому поводу в топике КОМІНВЕСТБАНКа
Прецеденты были. В 2015-2016 году.
Но ставка уменьшилась не намного и люди соглашались оставить вклад, т.к. в
других банках ставки по валюте были гораздо меньше, чем в Коминвесте.
У меня тоже там сейчас пятилетний вклад под 6% - сижу на попе ровно, проценты забираю раз в полгода, т.к. лень тащится в отделение каждый месяц.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 18 лис, 2020 21:36
Re: Байки про банки і не тільки....
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:39
Новини від СантаБарбари (С)
далі падаєм (червонієм)
Єдиний виняток - банк Альянс, різко підвищив ставки по усіх валютах
видать бабки ннада
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 19 лис, 2020 22:31
Максимум 12,5% в Сосіс банки на рік, з лояльністю, без поповнення, виплата в кінці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:06
підняли ПУМБ і ТАС, решту не моніторив
https://fi202x.blogspot.com/
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