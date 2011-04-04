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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1099110011011102
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:підняли ПУМБ і ТАС, решту не моніторив

В гривні, валюті?
Що за депо, з поповненням, виплата, Лояльність?
Який прОцент?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:02

  flyman написав:
  greenozon написав:Новини від СантаБарбари :) (С)

далі падаєм (червонієм)
Єдиний виняток - банк Альянс, різко підвищив ставки по усіх валютах
видать бабки ннада

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... posit_news

підняли ПУМБ і ТАС, решту не моніторив



Мінфін випускає Санта Барбару в двох серіях

1) для великих банків - типу тих до ви згадали
2) для мєлочі пузатої

остання серія була для №2
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:56

Прийшло на пошту

Мадам Любопитна точно скористає!
правда? :)


Чорна П'ятниця вже сьогодні

А чому б і ні
Ми вирішили не чекати кінця місяця і вже зараз даруємо аж 3 промокоди до Чорної П'ятниці.


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☝ Зверніть увагу! Термін дії промокодів з 20.11.20 по 27.11.20. Відкрити та підтвердити депозит ви можете протягом 30 днів, доки діє ваша заявка.

Якщо сума депозиту буде менше мінімальної за обраним вами промокодом, винагорода за промокод виплачена не буде.
Бонус за промокод буде виплачено тільки при дотриманні умов акції. Виплата за промокод єдиноразова незалежно від кількості відкритих депозитів по заявці.
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greenozon
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greenozon Это что за банка? Или минфин?
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:11

valya это рассылка в телеграмканале от минфина
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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