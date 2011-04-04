В гривні, валюті?
Що за депо, з поповненням, виплата, Лояльність?
Який прОцент?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:37
Re: Байки про банки і не тільки....
В гривні, валюті?
Що за депо, з поповненням, виплата, Лояльність?
Який прОцент?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:02
Мінфін випускає Санта Барбару в двох серіях
1) для великих банків - типу тих до ви згадали
2) для мєлочі пузатої
остання серія була для №2
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 20 лис, 2020 16:56
Прийшло на пошту
Мадам Любопитна точно скористає!
правда?
Чорна П'ятниця вже сьогодні
А чому б і ні
Ми вирішили не чекати кінця місяця і вже зараз даруємо аж 3 промокоди до Чорної П'ятниці.
Для депозитів сумою до 100 000 грн. – 200 грн. додатково до бонусу за промокодом:
Для депозитів сумою від 100 001 грн. до 150 000 грн. – 300 грн. додатково до бонусу за промокодом:
Для депозитів сумою від 150 001 грн. – 400 грн. додатково до бонусу за промокодом:
Щоб отримати винагороду:
вкажіть промокод (відповідно до суми вкладу) у своїй заявці до 27.11.20 включно
відкрийте депозит в банку на суму, що відповідає обраному промокоду (протягом 30 днів дії заявки)
оформіть підтвердження депозиту у нас на порталі в тому місяці, в якому він був відкритий (доки діє заявка)
гарантовано отримайте бонус та +200/300/400 грн. додатково
☝ Зверніть увагу! Термін дії промокодів з 20.11.20 по 27.11.20. Відкрити та підтвердити депозит ви можете протягом 30 днів, доки діє ваша заявка.
Якщо сума депозиту буде менше мінімальної за обраним вами промокодом, винагорода за промокод виплачена не буде.
Бонус за промокод буде виплачено тільки при дотриманні умов акції. Виплата за промокод єдиноразова незалежно від кількості відкритих депозитів по заявці.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:11
valya это рассылка в телеграмканале от минфина
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