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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1100110111021103
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:21

greenozon краще було б - фото жинки з низькою соц видповидальнистю манящее вдаль, а то коти и собаки... намеки на моно и антимоно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:09

Спасибо, подскажите, а на 200 грн бонуса от Минфина, на какую минимальную сумму и срок нужно открыть вклад?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  vovareuckij написав:а на 200 грн бонуса от Минфина, на какую минимальную сумму нужно открыть вклад?
это общие бонуса на все предложения банков - выбираете банк и смотрите параметры, какая там минимальная сумма.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:13

  fav73 написав:Налетай, народ! https://tascombank.ua/you/deposits/aktsiinyi_vklad_


Раньше такое в валюте давали
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:15

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:сижу на попе ровно

чекаю Фонда=600000.


Я також :D
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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