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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 21 лис, 2020 19:21
greenozon краще було б - фото жинки з низькою соц видповидальнистю манящее вдаль, а то коти и собаки... намеки на моно и антимоно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:09
Спасибо, подскажите, а на 200 грн бонуса от Минфина, на какую минимальную сумму и срок нужно открыть вклад?
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:11
Re: Байки про банки і не тільки....
это общие бонуса на все предложения банков - выбираете банк и смотрите параметры, какая там минимальная сумма.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:13
Раньше такое в валюте давали
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:15
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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