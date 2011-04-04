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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1100110111021103
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:21

greenozon краще було б - фото жинки з низькою соц видповидальнистю манящее вдаль, а то коти и собаки... намеки на моно и антимоно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:09

Спасибо, подскажите, а на 200 грн бонуса от Минфина, на какую минимальную сумму и срок нужно открыть вклад?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:11

Re: Байки про банки і не тільки....

  vovareuckij написав:а на 200 грн бонуса от Минфина, на какую минимальную сумму нужно открыть вклад?
это общие бонуса на все предложения банков - выбираете банк и смотрите параметры, какая там минимальная сумма.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:13

  fav73 написав:Налетай, народ! https://tascombank.ua/you/deposits/aktsiinyi_vklad_


Раньше такое в валюте давали
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:15

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:сижу на попе ровно

чекаю Фонда=600000.


Я також :D
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 02:36

Получается, что для бонуса в 200 грн от минфина достаточно открыть на 3 месяца на 5000 грн?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 09:33

  Avril_ks написав:Получается, что для бонуса в 200 грн от минфина достаточно открыть на 3 месяца на 5000 грн?

Ага...в ОТП...але прОцент мізерний.
Там всього 5 банок лищилось.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 10:52

  Investor_K написав:
  fav73 написав:Налетай, народ! https://tascombank.ua/you/deposits/aktsiinyi_vklad_


Раньше такое в валюте давали


интересно, ктото кладет депозиты под такой процент?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:11

Квесторе_поверніться ну тут интерес за счет бонуса, а не %. Думаю, что 200 грн за 5000 депо на три месяца это нормально. % за счет бонуса высокий выходит тогда.
vovareuckij
 
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