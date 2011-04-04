Канэшна нормально, но ток раз в полгода и ток за один депо
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:01
Канэшна нормально, но ток раз в полгода и ток за один депо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:22
видимо у людей много лишних денег, чтобы при инфляции 20% замораживать деньги на депозите под 10%
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 22 лис, 2020 12:42, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:42
Про яку інфляцію мовите?
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:42
На те-же 5000 вместо депо можно было бы купить 142 бутылки подсолнечного масла, которое за пол года на 20% подорожало (было 29, стало 35). А если положить на депозит под 10%, то через пол года на этот депозит с процентами можно будет купить только 123 бутылки (5201.25/42) масла.
Т.е. открывая депозит вы дарите банку 19 бутылок масла, а это 665 грн по нынешним ценам. Если банк дарит за депозит 200 грн, то вы с учетом этих 200 грн теряете на депозите 465 грн
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 22 лис, 2020 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:49
Ну,5 бутылок использую, а с остальными 24 что делать? Срок годности как раз закончится
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Кроме как купить, их ещё нужно доставить, сохранить и продать.
Думаю, там ток на доставке будет потеря порядка 5..7% на транспортные расходы, т.е. от 5000 это около -300грн
Я конечно не против хранить в погребке на даче 5л любимого подсолнечного масла, пару фляжек кукурузного и канистрочко оливкового... Но 142 бут чото мне не подходит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:52
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