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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:01
vovareuckij написав:Квесторе_поверніться
ну тут интерес за счет бонуса, а не %. Думаю, что 200 грн за 5000 депо на три месяца это нормально. % за счет бонуса высокий выходит тогда.
Канэшна нормально, но ток раз в полгода и ток за один депо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:22
jump написав:
не повірите, купа народу
а що не так?
видимо у людей много лишних денег, чтобы при инфляции 20% замораживать деньги на депозите под 10%
Востаннє редагувалось Амвросий
в Нед 22 лис, 2020 12:42, всього редагувалось 2 разів.
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Амвросий
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:42
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:42
Квесторе_поверніться написав:
Про яку інфляцію мовите?
На те-же 5000 вместо депо можно было бы купить 142 бутылки подсолнечного масла, которое за пол года на 20% подорожало (было 29, стало 35). А если положить на депозит под 10%, то через пол года на этот депозит с процентами можно будет купить только 123 бутылки (5201.25/42) масла.
Т.е. открывая депозит вы дарите банку 19 бутылок масла, а это 665 грн по нынешним ценам. Если банк дарит за депозит 200 грн, то вы с учетом этих 200 грн теряете на депозите 465 грн
Востаннє редагувалось Амвросий
в Нед 22 лис, 2020 12:51, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:49
Амвросий написав: Квесторе_поверніться написав:
Про яку інфляцію мовите?
На те-же 5000 вместо депо можно было бы купить 142 бутылки подсолнечного масла, которое за пол года на 20% подорожало (было 29, стало 35). А если положить на депозит под 10%, то через пол года на этот депозит с процентами можно будет купить только 128 бутылок масла.
Т.е. открывая депозит вы дарите банку 14 бутылок масла, а это 490 грн по нынешним ценам. Если банк дарит за депозит 200 грн, то вы с учетом этих 200 грн теряете на депозите 290 грн
Ну,5 бутылок использую, а с остальными 24 что делать? Срок годности как раз закончится
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vollena71
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:51
Амвросий написав:
купить 142 бутылки подсолнечного масла
Кроме как купить, их ещё нужно доставить, сохранить и продать.
Думаю, там ток на доставке будет потеря порядка 5..7% на транспортные расходы, т.е. от 5000 это около -300грн
Я конечно не против хранить в погребке на даче 5л любимого подсолнечного масла, пару фляжек кукурузного и канистрочко оливкового... Но 142 бут чото мне не подходит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 22 лис, 2020 12:52
vollena71 написав:
Ну,5 бутылок использую, а с остальными 24 что делать? Срок годности как раз закончится
Не обязательно масло на все скупать. Товаров много разных
у масла срок годности 24 месяца. По 3 бутылки в месяц = 72 бутылки. Оставшиеся 70 бутылок соседям продать
clientage написав:
Думаю, там ток на доставке будет потеря порядка 5..7% на транспортные расходы, т.е. от 5000 это около -300грн
что не влезет в багажник, на сиденья можно сложить, никаких расходов
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Амвросий
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Додано: Нед 22 лис, 2020 13:05
Амвросий Лишние деньги давно перекрашены в зеленый цвет и под грушей, а под 10-11% то такэ,трохи для баловства)
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fav73
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Додано: Нед 22 лис, 2020 13:13
fav73 написав:
Лишние деньги давно перекрашены в зеленый цвет и под грушей, а под 10-11% то такэ,трохи для баловства)
В долларах? А евро сейчас разве не более перспективный вариант?
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Амвросий
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Додано: Нед 22 лис, 2020 13:21
Амвросий написав: fav73 написав:
Лишние деньги давно перекрашены в зеленый цвет и под грушей, а под 10-11% то такэ,трохи для баловства)
В долларах? А евро сейчас разве не более перспективный вариант?
В евро меньшая часть.Для входа в евро были времена получше.
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