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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1102110311041105>
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:01

  vovareuckij написав:Квесторе_поверніться ну тут интерес за счет бонуса, а не %. Думаю, что 200 грн за 5000 депо на три месяца это нормально. % за счет бонуса высокий выходит тогда.

Канэшна нормально, но ток раз в полгода и ток за один депо :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:22

  jump написав:не повірите, купа народу 8)
а що не так? :oops:


видимо у людей много лишних денег, чтобы при инфляции 20% замораживать деньги на депозите под 10% :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 22 лис, 2020 12:42, всього редагувалось 2 разів.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:42

  Амвросий написав:
  jump написав:не повірите, купа народу 8)
а що не так? :oops:


видимо у людей много лишних денег, чтобы при инфляции 20% замораживать деньги на депозите под 10% :)

Про яку інфляцію мовите?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:42

  Квесторе_поверніться написав:Про яку інфляцію мовите?


На те-же 5000 вместо депо можно было бы купить 142 бутылки подсолнечного масла, которое за пол года на 20% подорожало (было 29, стало 35). А если положить на депозит под 10%, то через пол года на этот депозит с процентами можно будет купить только 123 бутылки (5201.25/42) масла.

Т.е. открывая депозит вы дарите банку 19 бутылок масла, а это 665 грн по нынешним ценам. Если банк дарит за депозит 200 грн, то вы с учетом этих 200 грн теряете на депозите 465 грн :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 22 лис, 2020 12:51, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:49

  Амвросий написав:
  Квесторе_поверніться написав:Про яку інфляцію мовите?


На те-же 5000 вместо депо можно было бы купить 142 бутылки подсолнечного масла, которое за пол года на 20% подорожало (было 29, стало 35). А если положить на депозит под 10%, то через пол года на этот депозит с процентами можно будет купить только 128 бутылок масла.

Т.е. открывая депозит вы дарите банку 14 бутылок масла, а это 490 грн по нынешним ценам. Если банк дарит за депозит 200 грн, то вы с учетом этих 200 грн теряете на депозите 290 грн :)

Ну,5 бутылок использую, а с остальными 24 что делать? Срок годности как раз закончится
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vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  Амвросий написав:купить 142 бутылки подсолнечного масла

Кроме как купить, их ещё нужно доставить, сохранить и продать.
Думаю, там ток на доставке будет потеря порядка 5..7% на транспортные расходы, т.е. от 5000 это около -300грн
Я конечно не против хранить в погребке на даче 5л любимого подсолнечного масла, пару фляжек кукурузного и канистрочко оливкового... Но 142 бут чото мне не подходит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:52

  vollena71 написав:Ну,5 бутылок использую, а с остальными 24 что делать? Срок годности как раз закончится


Не обязательно масло на все скупать. Товаров много разных :)

у масла срок годности 24 месяца. По 3 бутылки в месяц = 72 бутылки. Оставшиеся 70 бутылок соседям продать :)

  clientage написав:Думаю, там ток на доставке будет потеря порядка 5..7% на транспортные расходы, т.е. от 5000 это около -300грн


что не влезет в багажник, на сиденья можно сложить, никаких расходов :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:05

Амвросий Лишние деньги давно перекрашены в зеленый цвет и под грушей, а под 10-11% то такэ,трохи для баловства)
fav73
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:13

  fav73 написав:Лишние деньги давно перекрашены в зеленый цвет и под грушей, а под 10-11% то такэ,трохи для баловства)


В долларах? А евро сейчас разве не более перспективный вариант?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:21

  Амвросий написав:
  fav73 написав:Лишние деньги давно перекрашены в зеленый цвет и под грушей, а под 10-11% то такэ,трохи для баловства)


В долларах? А евро сейчас разве не более перспективный вариант?

В евро меньшая часть.Для входа в евро были времена получше.
fav73
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