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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 лис, 2020 13:29
Амвросий написав:
,
у масла срок годности 24 месяца. ,
говорят при хранении молекулы пластика переходят из тары в масло
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