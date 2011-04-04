говорят при хранении молекулы пластика переходят из тары в масло
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 лис, 2020 13:29
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:58
Re: Байки про банки і не тільки....
зачем понижаете планку доходности?
до скачка масло ЛИТРОВОЕ брали по 24,4 , сейчас оно торгуется по 37
на сроки никто не смотрит , им давай обьем и цену.
чтобы меньше бесить народ ТРИ бутылки идут по 110.
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