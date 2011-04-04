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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1102110311041105
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:29

  Амвросий написав:,

у масла срок годности 24 месяца. ,

говорят при хранении молекулы пластика переходят из тары в масло
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  Амвросий написав:подорожало (было 29, стало 35).


зачем понижаете планку доходности?
до скачка масло ЛИТРОВОЕ брали по 24,4 , сейчас оно торгуется по 37
на сроки никто не смотрит , им давай обьем и цену.
чтобы меньше бесить народ ТРИ бутылки идут по 110.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:05

  Амвросий написав:
  jump написав:не повірите, купа народу 8)
а що не так? :oops:


видимо у людей много лишних денег, чтобы при инфляции 20% замораживать деньги на депозите под 10% :)


альтернатив не так много, о чем Вам отвечают форумчане ниже.

и второй момент - сколько людей выходят из грейса? мелькала цифра 70%
и Вы ожидаете от такого уровня финансовой грамотности, что все прям считают эти %? отож
многие даже умеют зарабатывать деньги, но не сильно парятся над их инвестированием
Shaman
 
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