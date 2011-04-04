говорят при хранении молекулы пластика переходят из тары в масло
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 22 лис, 2020 13:29
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:58
Re: Байки про банки і не тільки....
зачем понижаете планку доходности?
до скачка масло ЛИТРОВОЕ брали по 24,4 , сейчас оно торгуется по 37
на сроки никто не смотрит , им давай обьем и цену.
чтобы меньше бесить народ ТРИ бутылки идут по 110.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:05
альтернатив не так много, о чем Вам отвечают форумчане ниже.
и второй момент - сколько людей выходят из грейса? мелькала цифра 70%
и Вы ожидаете от такого уровня финансовой грамотности, что все прям считают эти %? отож
многие даже умеют зарабатывать деньги, но не сильно парятся над их инвестированием
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:29
Re: Байки про банки і не тільки....
Народ, а де тут постачальника газу обирають, є сцилко?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Нед 22 лис, 2020 20:54
На сайті Нафтогазу пошукати. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:08
Re: Байки про банки і не тільки....
есть приложение - енергетика онлайн
там можно выбрать свою область и поглядеть, какие есть альтернативы
есть ссылка на веб и на телефон
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:16
Додаток знайшов, а веб чомусь ні. Дайте сцилко, якщо Ваша ласка.
Хіба на форумі це питання ще не піднімали? Наче ж десь дотично писали про це, але я не знаю, де саме...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:20
Re: Байки про банки і не тільки....
Будь ласка,
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:37
Re: Байки про банки і не тільки....
под вебом имелось ввиду - знак глобуса в додатке
переход по ссылке на постачальника
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:35
Лучше пусть этих фондеров задвинут куда-нибудь на галерку, поставив в очередности, после выплат гарантированной суммы, вкладчиков 200+ и юриков. Ну и конечно же должный контроль и надзор за банками и активами их собственников, чтобы не было неожиданных банкротств или же банкротств под шумок.
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