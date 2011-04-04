RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1103110411051106
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:56

Коллеги, подскажите, чем в этом месяце лучше платить за ноут?

И, кто мониторил - может, какие-то сети дополнительно предлагают КБ или какие-то плюшки?
la9
 
Повідомлень: 1837
З нами з: 02.07.09
Подякував: 346 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:00

la9
А-банк - Фокстрот (5%), Моуо (3%), Цитрус (5%);
Моно - Ельдорадо (5%).
УкрСиб НьюКард - 5% за всі інтернет-платежі.
Комфі пропонує кешбек просто за оплату карткою на сайті, але в деталі не вникав.
V2
4
 
Повідомлень: 6867
З нами з: 03.07.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1103110411051106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 217400
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 85123
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 22448
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6603)
23.11.2020 18:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.