Коллеги, подскажите, чем в этом месяце лучше платить за ноут?
И, кто мониторил - может, какие-то сети дополнительно предлагают КБ или какие-то плюшки?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:56
Коллеги, подскажите, чем в этом месяце лучше платить за ноут?
И, кто мониторил - может, какие-то сети дополнительно предлагают КБ или какие-то плюшки?
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:00
la9
А-банк - Фокстрот (5%), Моуо (3%), Цитрус (5%);
Моно - Ельдорадо (5%).
УкрСиб НьюКард - 5% за всі інтернет-платежі.
Комфі пропонує кешбек просто за оплату карткою на сайті, але в деталі не вникав.
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