Коллеги, подскажите, чем в этом месяце лучше платить за ноут?
И, кто мониторил - может, какие-то сети дополнительно предлагают КБ или какие-то плюшки?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 23 лис, 2020 17:56
Коллеги, подскажите, чем в этом месяце лучше платить за ноут?
И, кто мониторил - может, какие-то сети дополнительно предлагают КБ или какие-то плюшки?
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:00
la9
А-банк - Фокстрот (5%), Моуо (3%), Цитрус (5%);
Моно - Ельдорадо (5%).
УкрСиб НьюКард - 5% за всі інтернет-платежі.
Комфі пропонує кешбек просто за оплату карткою на сайті, але в деталі не вникав.
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:46
Re: Байки про банки і не тільки....
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:03
Re: Байки про банки і не тільки....
будь ласочка - тиць нить мене носиком у ссилочку
все що приходить в голову - зняти кр лимит и положить на жирне депо
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:05
Re: Байки про банки і не тільки....
В акції беруть участь лише власники кредиток, що замовили кредитку на цій сторінці.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:15
Re: Байки про банки і не тільки....
у мене вже е кредитка все можу? Перезамовляти чи йти до лису гулять?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Пон 23 лис, 2020 19:34
Не знаю. У меня не было - я открыл. На счет перезаказа гляньте ветку ПУМБа. По-моему там обсуждали.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
Зараз переглядають цей форум: Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|