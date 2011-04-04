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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1103110411051106
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:56

Коллеги, подскажите, чем в этом месяце лучше платить за ноут?

И, кто мониторил - может, какие-то сети дополнительно предлагают КБ или какие-то плюшки?
la9
 
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la9
А-банк - Фокстрот (5%), Моуо (3%), Цитрус (5%);
Моно - Ельдорадо (5%).
УкрСиб НьюКард - 5% за всі інтернет-платежі.
Комфі пропонує кешбек просто за оплату карткою на сайті, але в деталі не вникав.
V2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  V2 написав:УкрСиб НьюКард - 5% за всі інтернет-платежі.


а комуналку можно платить ?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Goodman
Треба!
Для комуналки зверніть ще увагу на ВсеМожу від ПУМБа!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  V2 написав:Для комуналки зверніть ще увагу на ВсеМожу від ПУМБа!

будь ласочка - тиць нить мене носиком у ссилочку
все що приходить в голову - зняти кр лимит и положить на жирне депо
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:05

Re: Байки про банки і не тільки....

  Goodman написав:будь ласочка - тиць нить мене носиком у ссилочку

https://www.pumb.ua/yasno
В акції беруть участь лише власники кредиток, що замовили кредитку на цій сторінці.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:15

Re: Байки про банки і не тільки....

  ramaz написав:В акції беруть участь лише власники кредиток, що замовили кредитку на цій сторінці.
у мене вже е кредитка все можу? Перезамовляти чи йти до лису гулять?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:34

  Goodman написав:
  ramaz написав:В акції беруть участь лише власники кредиток, що замовили кредитку на цій сторінці.
у мене вже е кредитка все можу? Перезамовляти чи йти до лису гулять?

Не знаю. У меня не было - я открыл. На счет перезаказа гляньте ветку ПУМБа. По-моему там обсуждали.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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