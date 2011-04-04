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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:26
Укрпошта знижує комісію на грошовий переказ «З картки на картку» до кінця 2020 року. Клієнти можуть зекономити до 150000 грн на одному переказі та оформити його онлайн, що особливо актуально під час пандемії.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 23 лис, 2020 23:45
Фокс тоже сейчас решил добавлять за онлайн-оплату свои бонусы (наверно к ЧП)
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