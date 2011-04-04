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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1104110511061107
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:26

Укрпошта знижує комісію на грошовий переказ «З картки на картку» до кінця 2020 року. Клієнти можуть зекономити до 150000 грн на одному переказі та оформити його онлайн, що особливо актуально під час пандемії.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:45

  V2 написав:la9
А-банк - Фокстрот (5%), Моуо (3%), Цитрус (5%);
Моно - Ельдорадо (5%).
УкрСиб НьюКард - 5% за всі інтернет-платежі.
Комфі пропонує кешбек просто за оплату карткою на сайті, але в деталі не вникав.

Фокс тоже сейчас решил добавлять за онлайн-оплату свои бонусы (наверно к ЧП)
Эльдорадо еще у ПУМБа в акции 5% грязными
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  #<1 ... 1104110511061107
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