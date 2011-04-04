Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Укрпошта знижує комісію на грошовий переказ «З картки на картку» до кінця 2020 року. Клієнти можуть зекономити до 150000 грн на одному переказі та оформити його онлайн, що особливо актуально під час пандемії.
V2 написав:la9 А-банк - Фокстрот (5%), Моуо (3%), Цитрус (5%); Моно - Ельдорадо (5%). УкрСиб НьюКард - 5% за всі інтернет-платежі. Комфі пропонує кешбек просто за оплату карткою на сайті, але в деталі не вникав.
Фокс тоже сейчас решил добавлять за онлайн-оплату свои бонусы (наверно к ЧП) Эльдорадо еще у ПУМБа в акции 5% грязными
V2 написав:la9 А-банк - Фокстрот (5%), Моуо (3%), Цитрус (5%); Моно - Ельдорадо (5%). УкрСиб НьюКард - 5% за всі інтернет-платежі. Комфі пропонує кешбек просто за оплату карткою на сайті, але в деталі не вникав.
V2 написав:la9 А-банк - Фокстрот (5%), Моуо (3%), Цитрус (5%); Моно - Ельдорадо (5%). УкрСиб НьюКард - 5% за всі інтернет-платежі. Комфі пропонує кешбек просто за оплату карткою на сайті, але в деталі не вникав.